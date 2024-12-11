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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск
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    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    СМИ: По Таганрогу могли ударить ракетами ATACMS
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования
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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

    10 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»

    TNI: Единственной защитой от «Орешника» может стать комплекс THAAD

    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская ракета «Орешник» может быть перехвачена только системой THAAD, способной перехватывать гиперзвуковые цели, заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Противоракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели, указал Вайхерт в статье для The National Interest, передает «Лента.ру».

    По словам эксперта, США и их союзники располагают ограниченным количеством этих систем. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами Америки и сложностями в оборонно-промышленной базе.

    Даже наличие THAAD не гарантирует перехват новой ракеты. Батарея комплекса включает шесть самоходных пусковых установок, по восемь противоракет каждая, радар и оборудование для управления огнем и связи.

    Система может перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за ее пределами. Однако из-за ограниченного количества и распределения систем THAAD по миру, вероятность их использования против «Орешника» остается низкой.

    Президент России Владимир Путин указывал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника». Он пояснял, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков, у США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник», однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, подчеркнул он.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    11 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации

    Зеленский отказался мобилизовать украинцев 18-25 лет, испортив отношения с США

    The Telegraph: Зеленский испортил отношения с Байденом из-за мобилизации
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан от 18 до 25 лет вызвал недовольство администрации Джо Байдена, которая ранее поддержала необходимость этой меры для пополнения рядов ВСУ, сообщило The Telegraph.

    Как отметили авторы материала, отношения между Зеленским и Байденом с начала конфликта на Украине переживали различные кризисы, но вопрос мобилизации может стать решающим фактором, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателей, мобилизация молодого поколения может изменить ситуацию на фронте, однако стоит помнить, что эта возрастная группа составляет менее десяти процентов населения Украины.

    Напомним, накануне в своем видеообращении Зеленский раскритиковал призыв Госдепа США к мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, Украина не должна компенсировать недостаток оборудования и подготовки за счет молодости солдат. Глава киевского режима подчеркнул, что усилия должны быть сосредоточены на оснащении уже существующих военных бригад и обучении личного состава.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США готовы обеспечить ВСУ необходимым снаряжением и обучением в случае увеличения украинской мобилизации за счет 18-летних призывников.

    При этом Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

    В конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В ответ на это киевские власти потребовали от администрации президента Байдена дополнительных вооружений для продолжения боевых действий.


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    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    11 декабря 2024, 04:39 • Новости дня
    Стало известно о планах США ужесточить запрет на экспорт российской нефти

    Администрация Байдена планирует усилить санкции против экспорта нефти из России

    Стало известно о планах США ужесточить запрет на экспорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время может принять более строгие меры по ограничению экспорта российской нефти, сообщает ТАСС.

    Как отметили источники, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций, аналогичных тем, которые применяются в отношении экспорта нефти из Ирана.

    Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    Как писала газета «Взгляд», 14 ноября Европарламент призвал закрыть Ла-Манш для танкеров с российской нефтью.

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    11 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    NYT: Трамп может отменить санкции против Центробанка России

    Трамп может пересмотреть условия кредита Украине и отменить санкции против России

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, передает ТАСС. Это решение связано с возможностью пересмотра условий кредита, выделенного администрацией Джо Байдена Украине.

    Ранее Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере двадцати миллиардов долларов, который будет выплачиваться траншами. Планируется, что возвращение средств произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

    Однако инициатива Трампа, по мнению издания, может не найти поддержку среди республиканцев и вряд ли повлияет на европейскую часть займа. Администрация Байдена, предоставляя этот кредит, стремится обеспечить Украине экономическую стабильность, даже учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    10 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Госдеп США одобрил 266,4 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины

    Госдепартамент США одобрил контракт на 266,4 млн долларов на поддержку F-16 для Украины

    Tекст: Максим Попов

    Госдепартамент США утвердил контракт на услуги по поддержке и обслуживанию истребителей F-16 для Украины на сумму 266,4 млн долларов, охватывающий запчасти и техническую помощь.

    Госдепартамент США одобрил продажу правительству Украины услуг по поддержке и обслуживанию истребителей F-16 на сумму 266,4 млн долларов, передает РИА «Новости». Контракт включает предоставление оборудования, запчастей и технической поддержки.

    Услуги будут предоставлять компании Sabena, расположенная в Бельгии, Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt and Whitney из Коннектикута, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила о передаче шести истребителей F-16 Украине и планах передать еще 13 машин.

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    11 декабря 2024, 01:10 • Новости дня
    Власти США предложили сократить охрану иностранцев для усиления защиты Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Комиссия палаты представителей США рекомендовала Секретной службе изменить подходы к охране зарубежных лидеров в связи с покушениями на Дональда Трампа, включая возможное сокращение их числа.

    Как сообщило ТАСС, Министерству внутренней безопасности и Секретной службе предложено совместно пересмотреть роль службы в защите иностранных лидеров. В докладе законодателей содержится рекомендация сосредоточиться на основной задаче – защите президента США и других критически важных руководителей.

    В отчете также упоминается, что покушение на Дональда Трампа в сентябре произошло из-за нехватки персонала Секретной службы. Это было вызвано нагрузкой, связанной с проведением Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Законодатели рассматривают возможность сокращения числа охраняемых лиц, чтобы решить данную проблему.

    Кроме того, в предложениях комиссии значится идея о выведении Секретной службы из-под контроля министерства внутренней безопасности и создания отдельной структуры для более эффективного управления.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании, когда он был ранен в ухо. Секретная служба ликвидировала подозреваемого Томаса Крукса, который стрелял с крыши здания. Во время второго нападения 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник был задержан до того, как успел открыть огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения. До этого ФБР также отвергло версию о новом покушении на Трампа.

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    11 декабря 2024, 12:23 • Новости дня
    Reuters: Макрон и Зеленский осторожничали на встрече с Трампом в Париже

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На трехсторонней встрече в Париже Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны, чтобы не ставить Дональда Трампа в неудобное положение, одновременно подчеркивая вклад Европы в поддержку Украины и стремление к более равномерному распределению ответственности за безопасность.

    Во время недавней встречи в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, лидеры проявили особую осторожность в общении с Трампом, чтобы избежать создания впечатления, будто он загнан в угол, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    Встреча прошла на фоне двусторонних переговоров Трампа и Макрона, во время которых Трамп отметил, что намерен обсудить с французским коллегой, как мир «немного сходит с ума».

    Согласно источникам, Макрон использовал встречу для демонстрации усилий Европы в поддержке Украины, подчеркнув, что континент готов более равномерно распределить обязанности по обеспечению безопасности с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от Трампа гарантий безопасности для Украины, а также настойчиво попросил о вступлении Украины в НАТО и пообещал «поработать» над предложением Макрона о размещении войск Запада на Украине.

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    11 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.

    Избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет его приоритетной задачей, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность решения проблемы Украины с Россией, отметив, что она требует более сложного подхода, чем ситуация на Ближнем Востоке. Трамп также подчеркнул намерение поддерживать отношения с Францией в сфере обороны и обсуждать с ней украинский вопрос. Он отметил встречу с Владимиром Зеленским, которую описал как «хорошую беседу».

    8 декабря Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, однако оставил без комментариев заявление о готовности Киева заключить соглашение с Москвой. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец украинскому конфликту, но отметил, что объем поддержки Киева со стороны США может измениться после его вступления в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

    В другой части интервью Трамп заявил, что сирийцам придется справляться с кризисом без помощи Запада, включая США и Францию. По его словам, ситуация в Сирии не является «американской войной». Недавно вооруженные оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в Дамаск, после чего Башар Асад покинул страну, передав власть мирным путем.

    Напомним, накануне Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social картинку, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины и намекающую на присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Также сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Между тем во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая их важность вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщают СМИ.

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    11 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    МИД заявил о готовности контактировать с Трампом по ситуации на Украине

    Захарова: Москва готова к контактам с Трампом по урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с Дональдом Трампом и его командой, включая вопросы украинского кризиса, при этом подчеркнув отсутствие предложений, учитывающих безопасность и права русскоязычного населения.

    Москва готова установить контакты с Дональдом Трампом и его командой по вопросам урегулирования кризиса на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия пока не получала «серьезных, работающих вариантов», которые бы устраняли ее озабоченность в сфере безопасности и защиты прав русскоязычного населения. Она отметила, что Москва готова обсуждать эти вопросы с новоизбранной американской администрацией.

    Во время этого же брифинга Захарова заявила, что реализация предложений президента РФ Владимира Путина может помочь завершить конфликт на Украине. Она отметила, что предложения Путина направлены на всеобъемлющее и долгосрочное решение, которое учитывает национальные интересы России. Это предполагает учет текущей ситуации на Украине и формирование новой геополитической конфигурации, исключающей вмешательство третьих стран.

    Захарова также напомнила, что на Украине на законодательном уровне запрещены переговоры с Россией. Это создает дополнительные сложности в урегулировании конфликта и требует от всех сторон учитывать реалии на земле. Однако, несмотря на эти ограничения, российская сторона готова к диалогу с целью достижения справедливого и взаимоприемлемого решения.

    Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Между тем во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая их важность вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщают СМИ.

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