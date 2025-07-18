На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
В Москве арестовали мужчину по обвинению в помощи противнику
Лефортовский суд столицы в пятницу избрал меру пресечения для мужчины, проходящего по уголовному делу об оказании помощи противнику.
Меру пресечения в виде заключения под стражу для гражданина Демиденко по статье об оказании помощи противнику удовлетворил Лефортовский суд, передает РИА «Новости».
В электронной базе судов уточняется, что обыск по делу был проведен по месту жительства фигуранта.
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет заключения и штраф до 500 тыс. рублей.
В мае жителя Электростали Сергея Веселова осудили по трем статьям, включая участие в запрещенной террористической организации и распространение фейков об армии.