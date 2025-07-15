Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Лавров заявил о готовности России справиться с новыми санкциями
Лавров заявил о способности России преодолеть возможные новые санкции
Глава МИД России подчеркнул, что страна уже справляется с беспрецедентным давлением и готова к новым ограничительным мерам со стороны Запада.
Россия способна справиться с любыми новыми санкциями Запада, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС. На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине он отметил, что у страны уже есть опыт преодоления беспрецедентного количества ограничений.
«И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», – заявил Лавров.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будут достигнуты договоренности по урегулированию на Украине. По словам Лаврова, Россия остается готовой к диалогу, но не поддается на шантаж и давления.
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