Лавров заявил о готовности России справиться с новыми санкциями

Лавров заявил о способности России преодолеть возможные новые санкции

Tекст: Денис Тельманов

Россия способна справиться с любыми новыми санкциями Запада, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров, передает ТАСС. На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине он отметил, что у страны уже есть опыт преодоления беспрецедентного количества ограничений.

«И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», – заявил Лавров.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будут достигнуты договоренности по урегулированию на Украине. По словам Лаврова, Россия остается готовой к диалогу, но не поддается на шантаж и давления.

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