Путин учредил спецпорядок маркировки товаров из-за санкций

Tекст: Валерия Городецкая

Решение принято из-за действий США и ряда иностранных государств, которые ввели ограничительные меры против России и нарушили нормы международного права, говорится в документе, передает ТАСС.

Как следует из указа, новые меры охватят в том числе требования к идентификационным средствам на упаковках лекарственных препаратов. Установление порядка подачи проектов документов поручено госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Госкомиссия также определит сроки, в которые новые акты по маркировке будут вступать в силу.

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов.

В марте в России провели первый эксперимент по маркировке учебников.