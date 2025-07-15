Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Путин учредил спецпорядок маркировки товаров из-за санкций
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специального порядка принятия нормативных актов, устанавливающих требования к маркировке товаров.
Решение принято из-за действий США и ряда иностранных государств, которые ввели ограничительные меры против России и нарушили нормы международного права, говорится в документе, передает ТАСС.
Как следует из указа, новые меры охватят в том числе требования к идентификационным средствам на упаковках лекарственных препаратов. Установление порядка подачи проектов документов поручено госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.
Госкомиссия также определит сроки, в которые новые акты по маркировке будут вступать в силу.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов.
В марте в России провели первый эксперимент по маркировке учебников.