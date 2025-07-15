  • Новость часаМИД заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы
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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России
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    Депутат: Книги Акунина фальсифицируют историю
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    Стало известно о проблемах с поставками ЗРК Patriot на Украину
    МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
    Платформа Max утверждена национальным мессенджером в России
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    15 июля 2025, 14:04 • Новости дня

    Путин учредил спецпорядок маркировки товаров из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специального порядка принятия нормативных актов, устанавливающих требования к маркировке товаров.

    Решение принято из-за действий США и ряда иностранных государств, которые ввели ограничительные меры против России и нарушили нормы международного права, говорится в документе, передает ТАСС.

    Как следует из указа, новые меры охватят в том числе требования к идентификационным средствам на упаковках лекарственных препаратов. Установление порядка подачи проектов документов поручено госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

    Госкомиссия также определит сроки, в которые новые акты по маркировке будут вступать в силу.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и чипсов.

    В марте в России провели первый эксперимент по маркировке учебников.

    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    15 июля 2025, 03:48 • Новости дня
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    Российская боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила госиспытания
    @ mil.ru

    Tекст: Ирма Каплан

    Новейшая российская боевая машина «Тайфун-ПВО» поступила в серийное производство после успешного завершения государственных испытаний в 2024 году, рассказал гендиректор завода «Купол» (входит в ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов журналу «Национальная оборона».

    По его словам, боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» в 2024 году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции.

    «Ее производство не только повысит загрузку мощностей предприятия, но и улучшит мобильность и защищенность расчетов – тем самым принесет большую пользу на поле боя нашим вооруженным силам», – цитирует Зиятдинова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские инженеры представили новый трехкоординатный пассивный локатор, способный незаметно для радиоразведки обнаруживать дроны и другие малозаметные объекты на десятки километров.

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

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    14 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки беспилотников ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области медицинская помощь понадобилась двухлетнему ребенку и мужчине.

    В селе Щигоревка в результате взрыва дрона ранен мальчик двух лет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Врачи диагностировали у ребенка минно-взрывную травму, баротравму и ссадины на височно-теменной области. Его доставили в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

    Кроме того, в Шебекинскую центральную районную больницу поступил мужчина, который пострадал во время атаки беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино. Медики диагностировали у него баротравму и приняли решение отправить пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода для дополнительного обследования.

    Днем ранее в Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.

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    15 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Росавиация заявила о возобновлении поисков пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8
    Росавиация заявила о возобновлении поисков пропавшего на Дальнем Востоке Ми-8
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Поисковая операция по обнаружению вертолета Ми-8Т компании «АПК «Взлет» развернулась на пути его следования из Охотска в Магадан с привлечением воздушных и морских сил, Росавиация направила на поиски два вертолета.

    «С утра из аэропорта Охотск в район предполагаемой аварии вылетел поисково-спасательный вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дальнереченск Авиа», на борту которого находятся спасатели филиала ФКУ «Хабаровская РПСБ», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Там добавили, что одновременно с этим бортом из аэропорта Магадан (Сокол) отправился вертолет Ми-8МТВ-1 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту – спасатели поисково-спасательного отряда МЧС по Магаданской области.

    К поискам привлечены и силы Морского спасательного подцентра в Южно-Сахалинске, оповещены морские суда, находящиеся в акватории Охотского моря.

    Специалисты Росавиации координируют этапы поисково-спасательных работ. В районе поиска осуществляется воздушная разведка, ведется взаимодействие между всеми профильными службами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 не вышел на связь в назначенное время 14 июля.

    По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 16.00 по местному времени в понедельник при выполнении лесоавиационных работ вертолет совершил экстренную посадку в Якутии.

    Дождь и неблагоприятные погодные условия не позволили магаданским спасателям оперативно отправиться на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8.

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    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.  Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

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    15 июля 2025, 00:42 • Новости дня
    День русской лени отмечается 15 июля в России
    День русской лени отмечается 15 июля в России
    @ Liz Gregg/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Праздник во славу одной из черт русского национального характера – лени – торжество фольклорное и отмечается с семьей, друзьями, коллегами в череде различных конкурсов, игр, забав, чтобы показать лучшие качества русской лени.

    Русская лень – персонаж больше сказочный и положительный, так как, если верить сказкам, она либо помогает героям не перенапрягаться зря, либо – накопить силы и мощи ради великих подвигов, либо – перезагрузиться и с новыми силами отправиться в лучшее будущее.

    В сети немало вдохновляющих цитат народных ораторов о том, что лень, например, – это психосоматический признак выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности выполняемой работы. Или о том, что лень – лучший грех из семи, так как мешает совершать остальные шесть.

    Ну а настоящий ученый, психолог и психиатр Альфред Адлер считал, что лень означает избегание трудностей и проблемных ситуаций, что тоже ничуть не менее позитивное качество.

    Также в России 15 июля отмечается день врача-гинеколога, который заботится о здоровье женщин и помогает новым людям приходить в этот мир.

    В международном масштабе сегодняшняя дата напоминает о силе коллективного решения задач и проблем любой сложности – День благотворительности в социальных сетях отмечают 15 июля. Этот праздник – повод в очередной раз взглянуть на соцсети как на инструмент благотворительности и сбора средств, распространения информации и привлечения волонтеров к общественно важным и нужным делам.

    А еще 15 июля отмечается День рисования углем, одним из древнейших художественных материалов, о котором первые упоминания заметили около XV в.

    Кроме того, в Брунее празднуют День султана, в США – День уважения Канады, а в Литве и Польши вспоминают Дeнь Гpюнвaльдcкoй битвы.

    Именинники 25 июля Иувеналий и Фотий.

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    15 июля 2025, 00:28 • Новости дня
    WP узнала условия получения Украиной систем Patriot из Европы

    WP узнала, на каких условиях Украина получит системы Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявления американского президента Дональда Трампа об активной поддержке Украины оборонительными вооружениями, стало известно, что Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, однако схема их получения была изобретена особая, пишет WP.

    «План США предусматривает, что европейские страны отправят оружие, в том числе системы Patriot, на Украину из своих текущих запасов, чтобы они могли быть использованы немедленно, сказал Трамп. Затем эти страны закупят замену у военно-промышленного комплекса США», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники из Белого дома.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посетивший Белый дом в понедельник, сообщил журналистам, что сделка также касалась «ракет и боеприпасов», не уточнив, что еще будет закуплено и поставлено Киеву.

    «Американские и европейские спонсоры Украины поспешили увеличить свои производственные мощности по производству зенитных ракетоносцев-перехватчиков и 155-мм артиллерийских снарядов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль услышала в призывах Писториуса слова Геббельса

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус, который, является самым популярным немецким политиком, заявил, что немецкая армия готова убивать русских солдат в случае агрессии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, напомним, что нечто подобное уже звучало с германских трибун в 40-х годах XX века.

    «Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig – «воинственными»… впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе (министра пропаганды фашистской Германии Йозефа) Геббельса», – написала она в Telegram-канале.

    Кнайсль добавила, что при просмотре заявлений немецкого офицера на видео, начало 1940-х годов ощущается острее.

    «Удар вглубь России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально. Последние годы я постоянно повторяла: иллюзиям нет места», – отметила она.

    Напомним, Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных» и подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным после вышеозначенных слов министра обороны Германии Писториуса.

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    15 июля 2025, 02:32 • Новости дня
    Каллас не понравился определенный Трампом срок достижения сделки по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Калла в понедельник прокомментировала решение американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    «С одной стороны, очень позитивно, что президент Трамп занимает твердую позицию в отношении России. С другой стороны, 50 дней – это очень долгий срок», – ответила она на брифинге, стенограмма которого представлена на сайте ЕС.

    Она отметила, что всем нужно усилить давление на Россию, «чтобы она тоже захотела мира».

    «Хорошо, что американцы предпринимают шаги, и я надеюсь, что они также оказывают военную помощь, как и европейцы», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    К тому же министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 23:58 • Новости дня
    Второй тяжелораненый при разминировании сапер МЧС погиб в Курской области

    Хинштейн: Второй тяжелораненый сапер МЧС погиб в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю Сергей Иванов, раненный при детонации боеприпаса в Курской области, умер в больнице, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

    «К сожалению, второй сотрудник МЧС, тяжело раненный при детонации боеприпаса, скончался в больнице. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его, но травмы оказались слишком серьезными», – написал Хинштейн, выразив соболезнования родственникам погибших

    Он напомнил, что днем 14 июля в ходе разминирования местности в Курской области погиб мастер-спасатель из Севастополя Ришат Медиев. Сергей Иванов получил серьезные ранения.

    «Спасибо вам за службу. Вы настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем!» – добавил врио губернатора.

    В МЧС Севастополя отметили, что Иванов отправился в Курскую область во второй раз. До этого он с группой разминирования очищал приграничные районы: неоднократно разминировал территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов.

    «Тысячи опасных находок были уничтожены ради спокойной и безопасной жизни мирного населения», – отметили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский сапер сообщал о заминированных пачках денег в Курской области. Кроме того, ВСУ минировали дрова для печей при отступлении из Курской области, рассказывали российские саперы.

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    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области

    ВС России освободили село Малиновка. Небольшой населенный пункт расположен на пути к Гуляйполю – одному из наиболее укрепленных противником городов на Запорожском направлении. По словам экспертов, последние продвижения российских военных на данном участке фронта приближают момент освобождения всего региона. Подробности

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    Мировые СМИ: Трамп не воспользовался «кувалдой» для «сильного удара» по России

    «Киев сразу испытает облегчение, но вскоре ощутит знакомое чувство разочарования», «Эксперты сомневаются в достоверности угроз Трампа», «Европа разочарована», «План Трампа соответствует его меркантильной натуре». Так западные СМИ оценили «важное заявление» президента США Дональда Трампа 14 июля в адрес России. Почему в Европе и США недовольны озвученными мерами? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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