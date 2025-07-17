Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия
Белый дом подтвердил введение санкций против России в случае отказа «прекратить огонь»
Вашингтон предупредил о новых ограничениях для России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто перемирие, а Москва не прекратит огонь на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Левитт заявила, что администрация США намерена ввести против России дополнительные торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине, передает ТАСС.
По ее словам, позиция Вашингтона остается неизменной: Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.
Левитт добавила, что США будут внимательно следить за развитием ситуации и готовы к дальнейшим мерам давления.
Ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.
Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые ультиматумы в адрес России неприемлемы.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна справляется с беспрецедентным давлением и готова к новым ограничительным мерам со стороны Запада.