Белый дом подтвердил введение санкций против России, если не будет перемирия

Белый дом подтвердил введение санкций против России в случае отказа «прекратить огонь»

Tекст: Вера Басилая

Левитт заявила, что администрация США намерена ввести против России дополнительные торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не согласится на прекращение огня или сделку по Украине, передает ТАСС.

По ее словам, позиция Вашингтона остается неизменной: Россия должна юридически согласиться на прекращение огня, или она столкнется с высокими тарифами и вторичными санкциями.

Левитт добавила, что США будут внимательно следить за развитием ситуации и готовы к дальнейшим мерам давления.

Ранее Дональд Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Москва считает дипломатический путь урегулирования на Украине приоритетным, но любые ультиматумы в адрес России неприемлемы.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна справляется с беспрецедентным давлением и готова к новым ограничительным мерам со стороны Запада.