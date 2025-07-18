Палата представителей США одобрила аннулирование затрат на зарубежную помощь

Tекст: Вера Басилая

По данным C-SPAN, Палата представителей одобрила аннулирование государственных расходов на зарубежную помощь, а также финансирование NPR и PBS, передает РИА «Новости».

Инициатива предусматривает сокращение затрат на сумму 9,4 млрд долларов. За принятие документа проголосовали 216 конгрессменов, против выступили 213.

Как отмечает телеканал C-SPAN, теперь законопроект будет направлен президенту США для подписания. В сообщении телеканала подчеркивается, что сокращение коснется не только зарубежной помощи, но и финансирования общественных телерадиостанций.

Президент Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов «на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS». По его словам, миллиарды долларов тратились впустую.

Ранее сенат США одобрил аннулирование государственных расходов на 9,4 млрд долларов, включая сокращение финансирования NPR и PBS.

Прекращение финансирования со стороны США привело к ухудшению ситуации в здравоохранении 70 стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить годовой бюджет на 21% из-за финансовых трудностей, возникших после ухода США.

