Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Палата представителей США одобрила аннулирование затрат на зарубежную помощь
Палата представителей США одобрила сокращение госрасходов на 9,4 млрд долларов, включая урезание зарубежной помощи и финансирования NPR и PBS, сообщает C-SPAN.
По данным C-SPAN, Палата представителей одобрила аннулирование государственных расходов на зарубежную помощь, а также финансирование NPR и PBS, передает РИА «Новости».
Инициатива предусматривает сокращение затрат на сумму 9,4 млрд долларов. За принятие документа проголосовали 216 конгрессменов, против выступили 213.
Как отмечает телеканал C-SPAN, теперь законопроект будет направлен президенту США для подписания. В сообщении телеканала подчеркивается, что сокращение коснется не только зарубежной помощи, но и финансирования общественных телерадиостанций.
Президент Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Палата представителей одобрила пакет сокращения расходов «на ужасные службы телерадиовещания NPR и PBS». По его словам, миллиарды долларов тратились впустую.
Ранее сенат США одобрил аннулирование государственных расходов на 9,4 млрд долларов, включая сокращение финансирования NPR и PBS.
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