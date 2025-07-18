Консульство России осудило отказ Шотландии пустить парусник «Штандарт» в порт

Tекст: Антон Антонов

По данным AberdeenLive, парусник должен был участвовать в международной регате «Tall Ships Races 2025». Отказ во входе в порт объяснили антироссийскими санкциями, из-за того что капитан судна Владимир Мартусь родился в России. При этом Мартусь проживает в Германии, судно ходит под флагом Островов Кука и не посещало Россию последние 15 лет, передает ТАСС.

В диппредставительстве подчеркнули, что считают произошедшее проявлением деструктивной кампании Британии, формирующей атмосферу русофобии и политики «культуры отмены» по отношению ко всему, что связано с Россией.

«Нелегитимность противоречащих международному праву и здравому смыслу ограничительных мер здесь усугубляют доведенной до абсурда рьяностью в их исполнении», – заявило генконсульство в Telegram.

Генконсульство не исключило, что власти Великобритании и Шотландии «ставят под угрозу безопасность и благополучие мореплавателей».

Консульство отдельно обратило внимание на тот факт, что парусник «Штандарт» не принадлежит России, а является копией российского фрегата 1703 года постройки. В заявлении также напомнили, что среди соратников Петра Великого были известные шотландцы генерал Патрик Гордон и фельдмаршал Яков Брюс.

«Можно легко представить себе, как бы оценили эти выдающиеся деятели прошлого бездумную русофобскую политику нынешних британских и шотландских властей», – говорится в заявлении диппредставительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году префектура Манша запретила заход российского фрегата «Штандарт» в порт Гранвиля. Власти Франции ранее запретили пришвартоваться этому фрегату и в порту Бреста, когда на борту закончилась питьевая вода. Судно также не пускали в порты Испании, хотя позднее управление торгового флота Испании разрешило «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов и ремонта.