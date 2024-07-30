Испания разрешила фрегату «Штандарт» зайти в порт

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее информации, «главное управление торгового флота разрешило вынужденный заход судна «Штандарт» на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене», что должно быть проделано «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее», передает ТАСС.

Ранее власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт», на борту которого закончилась питьевая вода.

Напомним, капитан судна Владимир Мартусь сообщал, что экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который не пустили в порты Испании, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса.