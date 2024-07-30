Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Испания разрешила фрегату «Штандарт» зайти в порт
Управление торгового флота Испании разрешило российскому парусному фрегату «Штандарт» зайти в порт королевства, несмотря на санкции, для пополнения запасов провианта и замены некоторых частей судна, сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее информации, «главное управление торгового флота разрешило вынужденный заход судна «Штандарт» на время, необходимое для проведения операций по снабжению и замене», что должно быть проделано «сразу по прибытии, чтобы отбытие судна состоялось как можно скорее», передает ТАСС.
Ранее власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт», на борту которого закончилась питьевая вода.
Напомним, капитан судна Владимир Мартусь сообщал, что экипаж российского учебного парусника «Штандарт», который не пустили в порты Испании, получил помощь от жителей испанского острова Иль-Аруса.