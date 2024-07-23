Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»

«Mor Glaz»: На «Штандарте», который не пустили в порт во Франции, кончается вода

Tекст: Дмитрий Зубарев

На корабле уже наблюдается дефицит воды, и ситуация будет быстро ухудшаться. Элькан добавил, что никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения, передает РИА «Новости».

По словам активиста, ассоциация продолжит добиваться того, чтобы корабль смог причалить к берегу, а власти должны понять, что очень скоро у моряков закончится вода и еда, и им не может быть отказано во входе в порт.

Элькан отметил, что также общался с проукраинской ассоциацией, добивавшейся санкций против фрегата.

«У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально», – заключил он.

Как сообщил капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании, а сейчас корабль стоит на якоре в полукилометре от побережья Франции без права зайти в порт. На борту находится команда из 17 моряков из России, Испании, Франции, Бельгии, США, Нидерландов, Англии и Израиля.

По данным сервиса Marinetraffic, «Штандарт» в настоящее время находится у побережья Испании, направляясь в порт Виго.

Ранее Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками: в России их пытался проверить участковый полицейский.