Страны НАТО продолжают проводить линию на отказ от прямого участия в украинском конфликте, успешно отражая набеги Зеленского, который очень этого хочет. Впрочем, это не отменяет факта участия военнослужащих НАТО в боевых действиях.0 комментариев
Франция оставила без воды моряков российского парусного фрегата «Штандарт»
«Mor Glaz»: На «Штандарте», который не пустили в порт во Франции, кончается вода
Запас воды скоро закончится у команды российского фрегата «Штандарт», которому власти Франции запретили пришвартоваться в порту Бреста, заявил глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.
На корабле уже наблюдается дефицит воды, и ситуация будет быстро ухудшаться. Элькан добавил, что никакая власть ни в каком государстве не имеет права запретить кораблю войти в порт ради снабжения, передает РИА «Новости».
По словам активиста, ассоциация продолжит добиваться того, чтобы корабль смог причалить к берегу, а власти должны понять, что очень скоро у моряков закончится вода и еда, и им не может быть отказано во входе в порт.
Элькан отметил, что также общался с проукраинской ассоциацией, добивавшейся санкций против фрегата.
«У них нет никакой идеологии. Они не помогают своим. Их единственная задача – уничтожать все русское. Люди в этой ассоциации разжигают ненависть. Использовать эту ситуацию в этих целях – стыдно и скандально», – заключил он.
Как сообщил капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании, а сейчас корабль стоит на якоре в полукилометре от побережья Франции без права зайти в порт. На борту находится команда из 17 моряков из России, Испании, Франции, Бельгии, США, Нидерландов, Англии и Израиля.
По данным сервиса Marinetraffic, «Штандарт» в настоящее время находится у побережья Испании, направляясь в порт Виго.
Ранее Мартусь рассказал о курьезном случае с корабельными пушками: в России их пытался проверить участковый полицейский.