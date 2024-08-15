Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.17 комментариев
Российскому фрегату «Штандарт» не позволили зайти в порт во Франции
Префектура французского Манша запретила российскому фрегату «Штандарт» заходить в порт Гранвиля для участия в фестивале парусных судов, а также в любой порт департамента.
Местные власти ссылаются на регламент ЕС, передает ТАСС.
Напомним, команда фрегата испытывает сложности с заходом в порты Франции и Испании из-за антироссийских санкций. При этом конце июля Испания разрешила «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов. В августе он также получил разрешение на заход для пополнения запасов во французскую гавань Ла-Рошель.