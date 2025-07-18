На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы – кроме прямого вторжения на театр военных действий – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.0 комментариев
Нефть подорожала в условиях стабилизации предложения на рынке
Мировые цены на нефть выросли в условиях стабилизации предложения на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу показали положительную динамику в условиях стабилизации предложения на рынке.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.48 росла на 0,4%, до 69,78 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – также на 0,4%, до 67,81доллара, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что правительство Ирака договорилось с властями Иракского Курдистана об экспорте нефти с месторождений региона через разработанную схему. Федеральное министерство финансов обязуется выплачивать правительству Иракского Курдистана 16 долларов за каждый полученный баррель в качестве аванса при условии, что получаемое количество нефти будет составлять не менее нынешних 230 тыс. баррелей в день. В регионе добывается 280 тыс. баррелей нефти в сутки, однако часть власти будут оставлять на нужды региона.