  • Новость часаТрамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
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    Перестановки в правительстве Украины сделаны ради США и Британии
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Космонавт Джанибеков рассказал о нарисованном в НАСА шаттле, бомбящем СССР
    В российском городе полностью запретили ездить на электросамокатах и СИМ
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня

    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Послушайте, я не хочу говорить, что он наемный убийца. Но он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.

    Трамп также отметил, что, по его мнению, Путин смог «одурачить многих людей», включая бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и Джо Байдена. При этом Трамп подчеркнул, что сам не стал жертвой такой уловки со стороны российского руководителя.

    Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    14 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам обратил внимание на смену демографической тенденции в России.

    Он напомнил о популярной советской песне, в которой говорилось: «на десять девчонок по статистике девять ребят», и отметил: «Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», передает ТАСС.

    Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году в России мальчиков родилось больше, чем девочек.

    «У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему, 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот», – сказала она. По словам Голиковой, ранее доля новорожденных девочек превышала число мальчиков.

    Напомним, Путин в понедельник проводит совещание по вопросам здравоохранения и демографии. В мероприятии принимают участие курирующая социальные вопросы вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

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    14 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский рынок акций усилил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

    К 18:20 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 2,42% и достиг отметки 2705,92 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 087,66 пункта, что соответствует увеличению на 1,78%, передает ТАСС.

    Позже, к 18:25, динамика на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2713,72 пункта, что на 2,71% выше предыдущих значений. Индекс РТС также продолжил расти, достигнув 1090,79 пункта, что означает рост на 2,08%.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

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    14 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о схеме передачи американских вооружений Киеву через европейских союзников, при этом особое внимание уделяется поставкам зенитных ракет Patriot, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане по продаже американских вооружений европейским союзникам, которые затем отправят их Киеву, сообщает The New York Times. Таким образом, Трамп фактически приближается к подходу его предшественника Джо Байдена по вооружению Украины.

    Согласно плану, официальное заявление может прозвучать уже на этой неделе во время встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

    При этом Белый дом не прокомментировал сближение позиций двух президентов. Представитель администрации Анна Келли заявила, что, в отличие от Байдена, Трамп «сосредоточен на прекращении кровопролития» и благодаря его усилиям Россия и Украина ведут прямые переговоры впервые за несколько лет. Однако эксперты отмечают, что нынешние меры лишь восстанавливают прежний уровень военной поддержки, без существенного увеличения помощи Киеву.

    Последние шаги Трампа существенно отличаются от его прежней риторики: ранее он критиковал Украину за конфликт с Россией, обещал быстро закончить конфликт и заявлял, что только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп, по словам журналистов, сказал ему: «У вас нет козырей». Теперь же президент США начал поддерживать инициативу по увеличению поставок вооружений Киеву, в частности, передаче дополнительных комплексов Patriot.

    Несмотря на эти заявления, серьезных изменений в объеме поддержки Украины со стороны США пока не произошло. Как отметил бывший директор по политике в Восточной Европе Совбеза при Байдене Дэвид Шаймер, разблокировка поставок оружия лишь возвращает ситуацию к уровню недели назад, а не создает качественно новый уровень поддержки. Эксперты отмечают, что стратегия Трампа позволяет ему дистанцироваться от прямых поставок оружия, переложив расходы на европейские страны.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 16:48 • Новости дня
    Котяков сообщил о запуске нового налогового вычета для многодетных семей

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские семьи с двумя и более детьми смогут рассчитывать на компенсацию части подоходного налога уже с 2026 года.

    Многодетные семьи в России смогут воспользоваться новым налоговым вычетом с 2026 года, передает. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным, его слова приводит Telegram-канал Кремля. Министр подчеркнул: «Мы начали подготовку к введению семейной налоговой выплаты, которая стартует с 2026 года. Она рассчитывается как компенсация ранее уплаченного налога на доходы физических лиц – до доведения его уровня до 6%».

    Котяков пояснил, что если налогоплательщик платит по ставке 13%, а доход семьи на каждого члена составляет менее полутора прожиточных минимумов, и в семье есть двое детей, то он сможет обратиться за компенсацией разницы между стандартной и льготной ставкой. Воспользоваться этим правом можно будет с помощью Единого портала государственных услуг.

    Министр отметил, что такой подход позволит поддержать семьи с детьми, снизив для них налоговую нагрузку. Видео с заявлением Котякова опубликовано в Telegram-канале Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел очное совещание по социальным вопросам. Глава государства заявил о регулярных консультациях с правительством по вопросам демографии.

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    14 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Трамп объявил о планах передать Киеву 17 комплексов Patriot
    Трамп объявил о планах передать Киеву 17 комплексов Patriot
    @ Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    «Будет поставляться все, Patriot, полный комплект с батареями. Некоторые будут отправлены очень скоро, в течение нескольких дней», – сказал он, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что одна из стран-партнеров готовит отправку 17 комплексов Patriot, поскольку «ей они не нужны». Он подчеркнул, что Вашингтон работает над сделкой по передаче всех 17 или большинства из этих систем Киеву для использования в зоне боевых действий.

    Напомним, Трамп в понедельник сделал ряд заявлений. Он сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС и пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

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    14 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что число молодых людей, выбирающих рабочие профессии, увеличивается благодаря действующей системе ранней профориентации.

    Работающая в России система ранней профориентации уже приносит первые результаты, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам здравоохранения.

    По словам главы государства, вопрос ранней профориентации молодых людей «постоянно в поле нашего зрения находится». Президент подчеркнул: «И определенные результаты уже есть: количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя именно будущим рабочим профессиям, растет, и прием растет в эти учебные заведения».

    Путин добавил, что направление выбрано верно: «Так что в целом на правильном пути, что называется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил быстрые темпы цифровой трансформации в сфере здравоохранения.

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    14 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Трамп наградил российского игрока ПСЖ Сафонова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп вручил футболистам французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), включая российского вратаря Матвея Сафонова, серебряные медали клубного ЧМ по футболу, который прошел в США.

    Трамп участвовал в церемонии вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино, передает ТАСС.

    Сафонов не участвовал ни в одном матче на турнире. Трамп надел российскому футболисту медаль на шею и пожал ему руку.

    Напомним, ПСЖ впервые в истории завоевал трофей Лиги чемпионов, победив «Интер» в финале.

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    14 июля 2025, 06:22 • Новости дня
    Британия пожаловалась на рост числа «российских» гибридных атак

    Tекст: Антон Антонов

    Высокопоставленный британский чиновник заявил, что Россия якобы увеличила число гибридных атак на Великобританию, поскольку прекратила атаковать США, пишет Times.

    «Мы – цель номер один», – приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на Times.

    По версии Лондона, Великобритания якобы стала основной целью российских кибератак и разведывательной деятельности после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

    Чиновник заявил, что с начала года британские спецслужбы фиксируют рост гибридных атак со стороны Москвы, включая кибератаки и попытки диверсий на объектах ключевой инфраструктуры.

    По его словам, улучшение отношений Москвы и Вашингтона делает неуместными аналогичные атаки на территории Соединенных Штатов, чем, как заявил чиновник, и объясняется повышенное внимание России к Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году китайские хакеры взломали систему министерства обороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих. В 2023 году Лондон ввел санкции против двух россиян, которых считают членами хакерской группировки Callisto.


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    14 июля 2025, 09:21 • Новости дня
    Подруга Эпштейна решила раскрыть Конгрессу США детали дела

    Tекст: Вера Басилая

    Отбывающая срок за поиски несовершеннолетних для финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл, готова выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела, сообщили источники британской газеты Daily Mail.

    Максвелл была признана виновной в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Предполагается, что она занималась «поисками несовершеннолетних» для Эпштейна, передает РИА «Новости».

    В июне 2022 года ее приговорили к 20 годам заключения.

    Источники британской газеты Daily Mail сообщили, что Максвелл готова выступить перед конгрессом по делу Эпштейна, и якобы сообщит подробности дела.

    Собеседник издания сообщил, что Максвелл не заключала сделку о признании вины для смягчения наказания, поэтому она готова рассказать «правду» американцам.

    Источники, близкие к Максвелл, пишет издание, сообщили, что якобы Трамп одним из первых разорвал контакты с Эпштейном.

    Британская газета Mirror сообщила, что Трамп якобы боится, что Максвелл раскроет «подробности связи» американского лидера с финансистом.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск публично обратился к Дональду Трампу с призывом обнародовать документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

    Трамп призвал «мальчиков и девочек» из своей «идеальной администрации» не конфликтовать и не нападать на генпрокурора Пэм Бонди в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

    Американские СМИ сообщали, что министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства финансиста Эпштейна.

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    Главное
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа
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    Кому слабый доллар помогает ставить исторические рекорды

    Пока доллар демонстрирует историческое падение, другие активы, наоборот, оказываются в плюсе. Кроме физического золота выиграет еще и так называемое цифровое золото – биткоин. В пятницу криптовалюта поставила новый исторический максимум, за что ей стоит благодарить американского президента. Что делает Трамп для роста биткоина и ждать ли новых рекордов? Подробности

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Францию настигла политическая месть за предательство Минских соглашений

    От бывшей французской империи откололся еще один ее элемент. Принадлежащая Франции Новая Каледония получила государственную независимость, но с хитрой и двусмысленной формулировкой. Происходящее выглядит изощренной иронией в связи с тем, как Париж предательски отнесся к своим гарантиям по выполнению Минских соглашений на Украине. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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