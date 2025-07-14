Трамп назвал Путина «крутым парнем»

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Послушайте, я не хочу говорить, что он наемный убийца. Но он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.

Трамп также отметил, что, по его мнению, Путин смог «одурачить многих людей», включая бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и Джо Байдена. При этом Трамп подчеркнул, что сам не стал жертвой такой уловки со стороны российского руководителя.

Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.