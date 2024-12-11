Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Песков анонсировал закрытое совещание Путина по угольной отрасли
Президент Владимир Путин проведет совещание, посвященное угольной отрасли, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Основной темой обсуждения станет состояние угольной отрасли в стране, совещание пройдет в закрытом режиме, сказал Песков, передает ТАСС.
После этого глава Минэнерго Сергей Цивилев расскажет об обсуждениях по этому вопросу.
Также Песков сообщал в среду, что глава государства проведет два международных телефонных звонка в этот день.