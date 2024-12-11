Песков анонсировал закрытое совещание Путина по угольной отрасли

Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их семьям

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники Отечества», – цитирует Путина ТАСС.

Он напомнил, что члены СПЧ помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом украинских боевиков, многое делается для обеспечения военнослужащих на передовой.

Ранее Путин на заседании поздравил с Днем прав человека правозащитников, общественных деятелей и представителей СМИ.