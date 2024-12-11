Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

Tекст: Алексей Дегтярев

«У Путина сегодня несколько международных телефонных разговоров, мы по мере поступления будем вас информировать», – цитирует Пескова ТАСС.

Он пояснил, что одна беседа состоится в первой половине дня, а другая – во второй.

На прошлой неделе Путин проводил телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, они обсуждали обострение ситуации в Сирии.