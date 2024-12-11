На реках Новгородской области появились вращающиеся ледяные круги

Tекст: Алексей Дегтярев

Местные жители сообщили, что круг сформировался из мелких кусочков льда и долгое время находился у берега, медленно вращаясь по часовой стрелке. Затем он переместился к центру реки и уплыл, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее подобное явление наблюдали и в другом муниципалитете области. Жители Демянского района сообщили о ледяном круге на реке Мошенке, который, в отличие от холмского, вращался против часовой стрелки. Местные утверждают, что такого раньше не видели.

Ученые объясняют, что ледяные круги появляются на реках с медленным течением, когда слои воды разной температуры закручиваются воронкой. Это движение приводит к вращению отколовшейся ледяной плиты, которая, стачиваясь, приобретает идеальную круглую форму.

В августе россияне наблюдали интересное астрономическое явление – суперлуние, когда Луна казалась значительно ближе и ярче обычного.