Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
На реках Новгородской области появились вращающиеся ледяные круги
Медленно вращающийся ледяной круг диаметром в несколько метров обнаружили на реке Ловать в Холмском округе Новгородской области, похожее явление ранее заметили в другом муниципалитете.
Местные жители сообщили, что круг сформировался из мелких кусочков льда и долгое время находился у берега, медленно вращаясь по часовой стрелке. Затем он переместился к центру реки и уплыл, передает РИА «Новости».
Отмечается, что ранее подобное явление наблюдали и в другом муниципалитете области. Жители Демянского района сообщили о ледяном круге на реке Мошенке, который, в отличие от холмского, вращался против часовой стрелки. Местные утверждают, что такого раньше не видели.
Ученые объясняют, что ледяные круги появляются на реках с медленным течением, когда слои воды разной температуры закручиваются воронкой. Это движение приводит к вращению отколовшейся ледяной плиты, которая, стачиваясь, приобретает идеальную круглую форму.
В августе россияне наблюдали интересное астрономическое явление – суперлуние, когда Луна казалась значительно ближе и ярче обычного.