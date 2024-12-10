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    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    10 декабря 2024, 19:04 • Новости дня

    Путин: Необходимо поддержать приезжающих в Россию людей с Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости подумать над созданием структуры, занимающейся поддержкой приезжающих с Украины людей, которые планируют строить свое будущее в России.

    «Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что нужно разобраться со случаями, когда беженцы из Украины оказываются в неустроенных ПВР. При этом президент пояснил, что фонду «Защитники Отечества» эту работу поручать не нужно.

    «Фонд «Защитники Отечества» должен заниматься защитниками Отечества. Прежде всего, он для этого был создан», – добавил глава государства.

    Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев.

    10 декабря 2024, 12:47 • Новости дня
    Песков: Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 300 тысяч

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент принято более 300 тыс. обращений на прямую линию с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, принято уже более 300 тыс. обращений по всем каналам связи. Он подчеркнул, что «уже даже не десятки обращений приняты, уже перевалили тысяч, наверное, за триста».

    Песков рассказал, что среди граждан, направляющих обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, лидируют женщины, передает ТАСС.

    Кроме того, Дмитрий Песков заявил о большом интересе граждан к предстоящей 19 декабря прямой линии.

    «Интерес большой», – отметил он, обращая внимание на роль искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка в анализе поступающих обращений.

    Искусственный интеллект GigaChat используется для эффективного анализа обращений, что помогает в подготовке информации для президента.

    Песков также подчеркнул, что работа над анализом поступающих обращений ведется при участии специалистов и Общероссийского «Народного фронта», а «Ростелеком» обеспечивает необходимую инфраструктуру.

    Ранее специалисты кол-центра начали получать активные обращения от детей с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для сбора вопросов к прямой линии Путина применяют искусственный интеллект.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    10 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их семьям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), заявил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

    «Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом «Защитники Отечества», – цитирует Путина ТАСС.

    Он напомнил, что члены СПЧ помогают жителям территорий, находящихся под обстрелом украинских боевиков, многое делается для обеспечения военнослужащих на передовой.

    Ранее Путин на заседании поздравил с Днем прав человека правозащитников, общественных деятелей и представителей СМИ.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 13:05 • Новости дня
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    Кремль выявил топ-10 проблем, волнующих россиян
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан, президенту Владимиру Путину уже докладывают о содержании принятых сообщений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль составил рейтинг из десяти основных проблем, волнующих россиян, эти данные были получены из обращений граждан на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков сообщил, что существует представление о том, как эти проблемы варьируются в разных регионах страны.

    Песков отметил, что президенту уже докладывают о содержании принятых обращений. Это делается для того, чтобы Путин был в курсе актуальных вопросов, которые заботят граждан. Он также заверил, что такие доклады будут продолжать поступать регулярно в преддверии прямой линии.

    По словам Пескова, работа по обработке обращений активно продолжается.

    «Сейчас время такое, когда работа кипит», – добавил представитель Кремля.

    Ранее специалист кол-центра рассказал, что дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к этой линии.

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    9 декабря 2024, 20:30 • Новости дня
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    Путин присвоил Евкурову и Горемыкину звание генерала армии
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии двум заместителям министра обороны России – Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину.

    Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    «Присвоить воинские звания: генерала армии Горемыкину Виктору Петровичу, Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу», – говорится в указе.

    Помимо этого, звание генерал-полковника было присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, врио командующему группировкой войск «Юг» Александру Санчику и командующему войсками противовоздушной и противоракетной обороны, а также заместителю главнокомандующего Воздушно-космическими силами Андрею Семенову.

    Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов получил звание генерал-лейтенанта.

    Ранее Путин присвоил 34-й и 5-й мотострелковым бригадам звание «гвардейская» за героизм и мужество.

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    10 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не делает ядерную доктрину жестче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем», – цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что сама доктрина уже не нуждается в дополнительных изменениях.

    «По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а [ракетный комплекс] «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника», и указывал, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

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    10 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
    Путин назвал российских правозащитников «заступниками»
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отметил работу российских общественников и правозащитников.

    «Вы всегда на стороне правды, на стороне интересов человека, гражданина. В русском языке есть прекрасное слово «заступничество». Оно в полной мере относится и к вашей деятельности. Благодарю вас за неизменный отклик на запросы наших граждан, за ваше неравнодушие и душевную щедрость», – приводит его слова пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Ранее Путин заявил, что участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    10 декабря 2024, 16:04 • Новости дня
    Фадеев предложил добавить к ЕГЭ еще одну оценку

    Фадеев предложил учитывать средний балл при поступлении в вузы наряду с ЕГЭ

    Фадеев предложил добавить к ЕГЭ еще одну оценку
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо учитывать среднюю интеграционную оценку знаний выпускников, такую как средний балл, при поступлении в университеты наряду с ЕГЭ, заявил советник президента и председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

    Глава СПЧ на заседании с президентом Владимиром Путиным предложил учитывать средний балл выпускников при поступлении в высшие учебные заведения, передает РИА «Новости».

    Средний балл мог бы высчитываться как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия. «Нужна некая интегральная оценка знаний выпускников школ, например, средний балл, как это было в Советском Союзе. Этот балл мог бы высчитываться, как средняя оценка, полученная учеником за учебные четверти или полугодия в ходе изучения соответствующего предмета. Этот средний балл должен учитываться при поступлении в университет наряду с результатами ЕГЭ. Фактически это будет четвертая оценка: три экзамена плюс средний балл», – пояснил он.

    Ранее Фадеев критиковал практику досмотров школьников перед ЕГЭ.

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    10 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным
    Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дети активно пользуются возможностью отправить обращение в программу «Итоги года с Владимиром Путиным», в основном «заказывают» новогодние подарки, рассказала специалист кол-центра.

    Специалист кол-центра рассказала, что дети активно используют возможность обратиться к президенту России Владимиру Путину в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным», часто обращаются с просьбами, связанными с подарками на Новый год, передает ТАСС.

    По данным канала «Россия-1», больше всего обращений поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Прямая линия, на которой можно задать вопрос Владимиру Путину, совмещенная с ежегодной пресс-конференцией, пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря.

    Впервые в обработке вопросов использован искусственный интеллект для анализа и классификации обращений. Специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко рассказал, что ИИ переводит сообщения из голосового формата, выделяет основные темы и проблемные вопросы, передает РИА «Новости».

    Чаще всего россияне обращаются по вопросам состояния жилья, здравоохранения, ремонту дорог, работе управляющих компаний, соцвыплат, помощи в поиске родных и вопросам военной спецоперации. Наиболее популярный способ подачи обращения – звонок по телефону, который используется в 40% случаев. Социальные сети занимают второе место по популярности, ими пользуются в 30% случаев.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что искусственный интеллект применяют для сбора вопросов к прямой линии Путина.

    Президент России Владимир Путин выступит 19 декабря в совмещенном формате, объединяющем ежегодную большую пресс-конференцию и прямую линию.

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    10 декабря 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин рассказал о потенциале привлечения граждан к работе НКО

    Tекст: Ольга Иванова

    В России есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций, рассказал президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «В стране есть колоссальный потенциал для вовлечения граждан, жителей разных регионов к участию в работе некоммерческих организаций. Поэтому предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность – и главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин отметил работу российских общественников и правозащитников.

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    10 декабря 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин объявил о выделении четверти бюджета на социальные программы

    Путин: Четверть бюджета России в ближайшие три года направят на социальные обязательства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин сообщил, что четверть бюджета России в ближайшие три года будет направлена на социальные обязательства, включая здравоохранение, образование и культуру.

    Он заявил, что несмотря на внешние ограничения и трудности, Россия выполнит все социальные обязательства. Президент подчеркнул, что на эти цели планируется направить четверть расходов бюджета на ближайшие три года, говорится на сайте Кремля.

    «Хотя правильным было бы говорить не о расходах, а об инвестициях в человеческий капитал, так как средства идут на заработные платы, пенсии, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Мы вкладываем их в человеческий капитал, в народосбережение», – сказал Путин.

    Ранее Путин подписал федеральный бюджет на 2025–2027 годы, в котором предусмотрен рост доходов и расходов с дефицитом в 1,173 трлн рублей в 2025 году.

    Путин также утвердил бюджет Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

    В следующем году размер материнского капитала на первого ребенка будет проиндексирован на 7,3% и составит 676 тыс. 398 рублей, как предусмотрено в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

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    10 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин поддержал создание правозащитной организации БРИКС

    Путин одобрил идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил поддержку инициативе создания международной правозащитной организации в рамках БРИКС, подчеркнув намерение государства содействовать ее эффективному функционированию и соблюдению прав человека.

    Президент России Владимир Путин поддержал идею создания правозащитной организации в рамках БРИКС, передает РИА «Новости». Инициативу озвучил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов во время заседания, приуроченного к Международному дню прав человека.

    Ионов предложил создать международную неправительственную организацию для формирования новой глобальной архитектуры гуманности. Он отметил, что под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал. «С целью дальнейшего развития международной правозащиты прошу поддержать инициативу...», – сказал Ионов.

    В ответ на это предложение Путин выразил свое согласие с необходимостью организации.

    «По поводу новой организации, нового центра – полностью с вами согласен, с вашими оценками... Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно», – сказал глава государства.

    Ранее в СПЧ обвинили международные институты защиты прав человека в ангажированности.


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    9 декабря 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин предложил ужесточить ответственность за манипуляции на финрынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку пересмотреть нормы ответственности за использование инсайдерской информации.

    Предложено увеличить минимальный размер ущерба, необходимого для уголовного преследования, до 100 млн рублей, следует из списка поручений на сайте Кремля.

    Это изменение направлено на либерализацию некоторых норм, передает ТАСС. Вместе с тем планируется ужесточение других требований, таких как срок давности привлечения к административной ответственности за манипуляции на финансовом рынке.

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае призвала повышать «катастрофически низкие» штрафы за манипулирование рынком.

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    10 декабря 2024, 09:09 • Новости дня
    Кадыров назвал сигналом Западу выступление Путина на вручении наград

    Кадыров: Путин на вручении наград предупредил Запад о недопустимости угроз России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин, выступая на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, подчеркнул, что Россия не допустит подрыва своей целостности и суверенитета, он дал ясный сигнал всем недоброжелателям, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал заявление президента Путина, сделанное на церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда».

    По его словам, заявление Путина стало ясным сигналом Западу о недопустимости подрыва целостности и суверенитета России.

    «Президент России в своей речи заявил, что сломить Россию никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружие», – написал Кадыров.

    Глава Чечни также отметил, что Путин подчеркнул мужество и героизм участников специальной военной операции, выразив уверенность в победе благодаря решимости и стойкости российских бойцов.

    «Путин акцентировал внимание на исторической значимости свободы и независимости страны», – добавил лидер Чечни.

    Кадыров подчеркнул, что поддерживает заявление Путина, добавив, что единство и сплоченность народов России являются залогом ее силы. По его словам, военнослужащие, добровольцы и сотрудники специальных подразделений, вставшие на защиту страны, демонстрируют стойкость, мужество и героизм.

    Кадыров также отметил, что сегодня Россию боятся и уважают во всем мире благодаря четким приоритетам, обозначенным Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества выразил уверенность в победе России, которая будет достигнута благодаря мужеству и решимости бойцов специальной военной операции.

    Путин также заявил, что покорить, сломить Россию никому не удастся, потому что на ее стороне и правда, и сила оружия, и сила духа.

    Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и была посвящена Дню Героев Отечества.

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    10 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Москалькова подчеркнула важность выполнения задач Путина

    Уполномоченный по правам человека назвала задачи Путина приоритетом для власти

    Tекст: Максим Попов

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что выполнение задач Владимира Путина в рамках спецоперации стало главной целью для российских властей, подчеркнув значимость соблюдения прав участников СВО.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова дала интервью РИА «Новости», в котором подчеркнула, что выполнение задач, поставленных президентом Путиным в рамках специальной военной операции, является наивысшей целью для российского государства. Она отметила, что в настоящее время нет более значимой задачи для органов государственной власти.

    «Сегодня нет более важной задачи для всего государства, каждого органа государственной власти, чем выполнить те задачи, которые поставлены президентом в рамках специальной военной операции. Сегодня то время, когда личный интерес и общественный запрос, может быть, как никогда находятся не в конфликте, а во взаимном понимании», - сказала омбудсмен.

    Москалькова также подчеркнула важность соблюдения прав участников специальной военной операции, отметив, что система гарантий, разработанная для них, должна соблюдаться в полном объеме, включая все детали и дух, заложенный законодателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский уполномоченный по правам человека опубликовала список 630 пленных, которых Киев отказывается забирать. Также сообщалось, что РКК установил судьбу 1253 пропавших жителей Курской области.

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    10 декабря 2024, 12:54 • Новости дня
    Кремль отказался комментировать перенос Соловецкого камня

    Песков заявил, что перенос Соловецкого камня на Лубянке решает город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль оставил без комментариев предложение перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как это относится к компетенции городских властей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Кремль отказался комментировать идею переноса Соловецкого камня с Лубянки в Москве, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что данный вопрос не входит в компетенцию Кремля, а решение об этом принимает город. Он отметил, что Кремль не намерен вмешиваться в вопросы, которые находятся в ведении городских властей.

    Разговоры о переносе Соловецкого камня были вызваны заявлением главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева. Фадеев выступил за перенос монумента, аргументируя это тем, что акции возле него носят не памятный, а политический характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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