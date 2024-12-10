Путин: Необходимо поддержать приезжающих в Россию людей с Украины

Tекст: Ольга Иванова

«Люди, которые хотят, стремятся и на практике реализовать свои планы, жить и строить свое будущее, будущее своих детей именно в России, конечно, таких людей надо поддержать. Это совершенно очевидная вещь. Обязательно на это обращу внимание коллег, и, может быть, действительно нужно подумать о каких-то структурах, которые занимаются решением подобных вопросов целенаправленно», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что нужно разобраться со случаями, когда беженцы из Украины оказываются в неустроенных ПВР. При этом президент пояснил, что фонду «Защитники Отечества» эту работу поручать не нужно.

«Фонд «Защитники Отечества» должен заниматься защитниками Отечества. Прежде всего, он для этого был создан», – добавил глава государства.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, это связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев.