МИД Армении: Москва не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине

Мирзоян опроверг просьбы России о вовлечении Армении в украинский конфликт

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом он сообщил в интервью финскому агентству Lannen Media, передает ТАСС.

«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом», – сказал Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста.

По его словам, такой попытки даже не предпринималось.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и Карабахом, но Ереван не выходил из организации и поддерживает ее документы.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ и считает себя вне организации.