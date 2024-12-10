Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
МИД Армении: Москва не просила Ереван участвовать в конфликте на Украине
Мирзоян опроверг просьбы России о вовлечении Армении в украинский конфликт
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подчеркнул, что Россия никогда не предлагала Армении участвовать в украинском конфликте, отметив отсутствие давления на Ереван в этом вопросе.
Об этом он сообщил в интервью финскому агентству Lannen Media, передает ТАСС.
«Честно говоря, нам никогда не предлагали, на нас не давили и не ожидали от нас участия в войне на Украине каким-либо образом», – сказал Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста.
По его словам, такой попытки даже не предпринималось.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношение Армении к ОДКБ связано с внутренними проблемами и Карабахом, но Ереван не выходил из организации и поддерживает ее документы.
Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения прекратила участие в обсуждении документов ОДКБ и считает себя вне организации.