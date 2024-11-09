Взрыв газа произошел в квартире на севере Москвы

В Москве на Карельском бульваре взрыв газа в квартире ранил мужчину и ребенка

Tекст: Мария Иванова

В Москве на Карельском бульваре в квартире жилого дома произошел взрыв бытового газа, сообщает ТАСС. В результате происшествия пострадали два человека – мужчина и ребенок. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в квартире по адресу Карельский бульвар, 23, корп. 2.

Правоохранительные органы подтвердили, что пострадавшие были обнаружены в квартире после взрыва. «На месте происшествия работают экстренные службы, ведется разбор завалов и выясняются причины взрыва», – цитирует сообщил сотрудникполиции.

Представители экстренных служб отметили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей дома, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить возможные повторные взрывы. Также ведутся работы по оценке ущерба, нанесенного взрывом.

В субботу в Пятигорске был введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоквартирном доме. В жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибла женщина.

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