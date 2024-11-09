Предотвращена попытка прорыва ВСУ через госграницу на Курском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка не пропустила ВСУ через госграницу у этого поселка, отразила 11 контратак украинской армии в направлении Дарьино, Зеленого Шляха и других, указало ведомство в своем Telegram-канале.

В зоне ее ответственности украинская сторона за этот период потеряла до 80 человек убитыми и ранеными. Всего на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 военнослужащих, четыре танка, шесть БМП и другие единицы техники. Два украинских военнослужащих сдались в плен.

Артиллерия и авиация России нанесли удары по формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в нескольких населенных пунктах. Удары были направлены на скопления живой силы и техники у населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Колмаков и другие.

Кроме того, авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения украинских войск в Сумской области. Были поражены резервы украинских механизированных бригад в районах Басовки, Беловод, Журавки и других.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 30 тыс. 500 военнослужащих, 189 танков, более тысячи боевых бронированных машин и значительное количество другой техники.

В прошлые сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 150 военнослужащих, один танк и другую технику. Напомним, общие потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский якобы готовится выводить украинские войска из Курской области.