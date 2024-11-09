В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.0 комментариев
ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетики, инфраструктуре аэродромов и технике ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в субботу.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии, а также по военной инфраструктуре, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.
С начала проведения специальной военной операции российскими силами были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, более 35 тыс. беспилотников, а также тысячи единиц различной бронетехники и артиллерии.
С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Неделей российские военные нанесли 38 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.