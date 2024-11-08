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    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    10 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    23 комментария
    8 ноября 2024, 15:28 • Новости дня

    Премьер Грузии Кобахидзе предостерег Европу от регистрации людей животными

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предупредил Европу, что та может докатиться до абсурда и регистрировать людей как животных. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так председатель кабмина Грузии прокомментировал призыв президента Франции, канцлера ФРГ и премьер-министра Польши отменить грузинские законы «О защите семейных ценностей» и «О прозрачности иностранного влияния».

    По его словам, в странах ЕС мужчины могут регистрироваться женщинами и наоборот, а этот грузинский закон «служит защите Грузии от ЛГБТ-пропаганды». Ираклий Кобахидзе заявил, что «так легко докатиться до абсурда».

    «Я так могу сказать, что ощущаю себя каким-то животным и зарегистрироваться животным? Отменить свою регистрацию как человека? Нельзя, чтобы лидеры Европы призывали нас к тому, что женщина может быть не женщиной, а мужчина может быть не мужчиной», – сказал премьер Грузии.

    По его словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» направлен только на то, чтобы были подотчетными НПО, финансируемые иностранными донорами и пытающиеся совершить в Грузии революции.

    «Нельзя, чтобы прозрачными были правительство, банковский сектор, частный сектор и оставался единственный остров непрозрачности – НПО», – сказал он.

    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    6 ноября 2024, 20:52 • Новости дня
    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о поддержке Украины в одиночку

    Орбан: Победа Трампа поставила перед Европой вопрос о смене стратегии по Украине
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в способности Европы поддерживать Украину без помощи США после победы Дональда Трампа на выборах.

    «Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины», – сказал Орбан, передает РИА «Новости».

    Он усомнился в том, что поддержка ЕС продолжится, и потому необходима новая европейская стратегия. Первый шаг в разработке новой стратегии может быть сделан 7 ноября на саммите Европейского политического сообщества и неформальном саммите ЕС, которые пройдут в Будапеште, добавил Орбан.

    По его мнению, эти встречи могут стать площадкой для обсуждения дальнейших действий и корректировки подхода к поддержке Украины.

    Орбан ранее заявил, что победа Трампа на выборах имеет крайне важное значение для всего мира. Между тем генсек НАТО Марк Рютте в своем поздравлении в адрес американского политика заявил, что необходимо продвигать мир через силу Североатлантического альянса.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    5 ноября 2024, 18:28 • Новости дня
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    В Тбилиси водители вступили в конфликт с перекрывающими улицы оппозиционерами
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Водители в грузинской столице потребовали от нескольких десятков оппозиционеров, марширующих по улицам в знак протеста против якобы фальсификаций на выборах в парламент, не препятствовать движению. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Водители вступают в словесную перепалку с оппозиционерами, однако те не уходят с проезжих частей центральных улиц и проспектов, сообщила телекомпания «Рустави-2».

    Акция началась у здания Тбилисского апелляционного суда на окраине города, а потом оппозиционеры с флагами Грузии, Евросоюза и Украины разошлись по разным направлениям, сосредоточившись в итоге у Дворца спорта. Полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта.

    Водители обращаются с призывами к оппозиционерам: «Мы торопимся домой после работы!», «Дети ждут нас в школах!» Они требуют от сторонников оппозиции снять пикеты, однако те отвечают, что иначе они не смогут «разозлить избирателей» и призывают граждан присоединиться к протестам 6 ноября, когда в Тбилисском апелляционном суде начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов.

    Лидеры оппозиции анонсируют ежедневные акции.

    В понедельник сообщалось, что лишь несколько сотен человек пришли на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против результатов выборов в парламент.

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    5 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси начали шествие по городу

    Участники протеста у Тбилисского суда завершили митинг и начали шествие по улицам города

    Протестующие в Тбилиси начали шествие по городу
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дарья Григоренко

    Протестующие у Тбилисского апелляционного суда завершили митинг и направились на шествие по улицам города, чтобы выразить недовольство итогами выборов, сообщили СМИ.

    Акция собрала небольшую группу митингующих, которые начали движение от здания суда, расположенного на окраине Тбилиси. Протестующие направились к проспекту Робакидзе, выражая недовольство процессом и результатами выборов. Манифестанты планируют продолжить акции протеста, собравшись у суда на следующий день, в 11:00 по местному времени (10:00 мск), когда начнется рассмотрение жалоб, поданных в день выборов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что всего несколько сотен человек пришли пока на акцию протеста радикальной оппозиции на проспект Руставели в Тбилиси против якобы сфальсифицированных выборов в парламент, состоявшихся 26 октября.

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    7 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Трейдеры Европы опасаются нехватки газа зимой

    Европейские трейдеры выразили опасения из-за возможности недостатка газа зимой

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский газовый рынок обеспокоен возможными перебоями с поставками газа в зимние месяцы из-за нестабильности и перехода на сжиженный природный газ.

    Главной причиной беспокойства является переход с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ, что делает рынок более уязвимым к нестабильности, сообщает Financial Times, ссылаясь на мнение трейдеров и экспертов.

    Один из трейдеров отметил: «На данный момент газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит в порядке. Но произойти может все, что угодно. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти ужасно плохо».

    Контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в 2024 году, что добавляет неопределенности. Энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит считает, что в случае холодной зимы и потери российских поставок цены на газ возрастут. Она выразила сомнения в наличии значительных альтернативных поставок через другие трубопроводы и подчеркнула необходимость замены их сжиженным природным газом.

    По оценкам FT, рост поставок СПГ останется ограниченным из-за задержек с запуском новых экспортных мощностей. Аналитики Kpler прогнозируют, что этой зимой в Европу будет поставлено 2,5 млн тонн СПГ, что составляет всего четверть от прошлых зимних поставок. В то же время, данные ТАСС показывают увеличение экспорта российского трубопроводного газа в Европу на 15% за январь-октябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая судьба транзита газа через Украину зависит от наличия покупателей, а киевский режим отказался продлевать договор о прокачке газа.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва готова продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, указывая на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Ожидания Европы не оправдались, так как цены на газ остаются высокими и продолжают расти, причем еще до начала отопительного сезона, а в худшем случае ситуация может дойти до новых 1000 долларов за тысячу кубометров.

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    7 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    Макрон призвал Европу перестать полагаться на США в вопросах безопасности
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

    Он подчеркнул, что европейские страны не должны постоянно полагаться на США в решении этих вопросов, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил важность НАТО в поддержании безопасности, подчеркнув, что европейская роль внутри альянса остается значимой и необходимой. Однако он призвал к «стратегическому пробуждению», заявив, что континент должен стремиться к самостоятельности в делах, касающихся собственной защиты. Макрон считает, что это не умаляет значимости НАТО, но требует от Европы большей активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Дональда Трампа на выборах в США, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой, а также Макрон направил поздравления Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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    7 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Грузинские суды признали честными выборы в парламент
    Грузинские суды признали честными выборы в парламент
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилисский и Кутаисский апелляционные суды отклонили все претензии оппозиции и поддерживающих ее НПО по поводу нечестности проведения выборов в парламент Грузии 26 октября, выигранных правящей с 2012 года «Грузинской мечтой», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, признано недействительным решение суда первой инстанции в Тетрицкаро о нарушении принципа тайного голосования, также не удовлетворены иски НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» и наблюдательной миссии «Мой голос» о признании недействительными итогов голосования на почти 1440 из общих 3111 участков по той же причине.

    Иски рассматривались почти 24 часа. Обжаловать их в Верховном суде по грузинскому законодательству невозможно.

    «Ассоциация молодых юристов» заявила о «нарушении конституционного права на тайну голосования» и о планах обратиться в ЕСПЧ.

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    6 ноября 2024, 11:37 • Новости дня
    «Грузинская мечта» провела параллели с победой Трампа

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе провел параллели с избирательной кампанией кандидата в президенты США Дональда Трампа и собственной партии на парламентских выборах 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Дональд Трамп построил свою кампанию на мире, экономическом прогрессе и традиционных семейных ценностях», – заявил он на брифинге.

    Названные им компоненты были в основе избирательной кампании «Грузинской мечты».

    «Дональд Трамп открыто говорил, что мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина», – указал также Мамука Мдинарадзе.

    По его словам, «с победой Трампа растут шансы завершить войну (на Украине), соответственно, растут шансы перезагрузить отношения Грузии и США».

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    6 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России продолжить поставки газа в Европу

    Новак сообщил о готовности России продолжить поставки газа в Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о готовности Москвы продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, также он указал на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

    Новак подчеркнул, что хотя Украина остается ненадежным транзитером для поставок энергоресурсов, Россия готова продолжать поставки газа в Европу, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что для стран, нуждающихся в дешевом и экологически чистом энергетическом ресурсе, сложившаяся ситуация требует договоренностей на уровне потребителей и транзитной стороны.

    Новак добавил, что страны Европы заинтересованы в продолжении транзита газа из России через Украину. Текущий договор о транзите газа заканчивает свое действие 31 декабря этого года. Новак указал, что дальнейшее сотрудничество зависит от договоренностей между европейскими странами и Украиной, которые должны быть достигнуты в ближайшее время.

    По его словам, европейские страны, которые сегодня получают газ по данному коридору, заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие 31 декабря этого года», – отметил Новак, добавив, что дальнейшее сотрудничество зависит от переговоров между европейскими странами и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.

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    6 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее критике Трампа

    Поздравившей Трампа президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее прежней критике политика

    Президенту Грузии Зурабишвили напомнили о ее критике Трампа
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поздравившая с победой на выборах президента США Дональда Трампа, в 2016 году его жестко критиковала, в том числе за «симпатии к России», отмечают пользователи социальных сетей в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В частности, приводятся высказывания Зурабишвили 8-летней давности, в которых она рассказывает о «ксенофобии» и «популизме» Дональда Трампа, а также обвиняет его в том, что он якобы «питает симпатии к России и (президенту Владимиру) Путину».

    Зурабишвили также тогда сообщала о том, что президентство Трампа грозит «тяжелыми итогами» из-за его «туманных настроений» по отношению к Европе и НАТО.

    В среду президент Грузии в социальных сетях поздравила с победой на выборах президента США Дональда Трампа и призвала его «поддержать евроатлантическую интеграцию Грузии, усилить безопасность и стабильность в регионе».

    Грузинская оппозиция, флагманом которой является сейчас президент Зурабишвили, разочарована избранием Трампа, тогда как власти рассчитывают на скорую перезагрузку отношений.

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    8 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    Компартия в Греции заблокировала проезд грузовикам с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии, сообщает портал 902.gr.

    По данным портала, десятки мужчин заблокировали колонну из шести грузовиков с номерами Украины, Польши и Болгарии, передает телеканал 360.

    Известно, фуры везли ракеты и военные боеприпасы из местного лагеря для ВСУ в рамках военной помощи от Греции.

    Активисты вышли на дорогу, выкрикивали антивоенные лозунги и призывали греческие власти прекратить участвовать в конфликте, спровоцированном США, Евросоюзом и НАТО.

    Кроме того, представители компартии написали на фурах «Убийцы НАТО идут домой».

    Летом Греция передала США 32 истребителя F-16 Block-30 для модернизации и дальнейшей передачи Украине.

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    7 ноября 2024, 01:50 • Новости дня
    Кандидат на пост еврокомиссара призвал готовиться к «российской агрессии»

    Кандидат на пост еврокомиссара Кубилюс заявил о необходимости готовиться к конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Андрюс Кубилюс, кандидат от Литвы на пост еврокомиссара по обороне и космосу, на слушаниях в Европарламенте назвал подготовку ЕС к возможному конфликту с Россией своей главной задачей.

    Кубилюс подчеркнул, что оборона является одним из главных приоритетов будущего состава Еврокомиссии. «В моем письме о назначении говориться, что я должен подготовить ЕС к самым экстремальным непредвиденным обстоятельствам в военной сфере. Это означает подготовку к агрессии против государств-членов ЕС со стороны России», – приводит его слова РИА «Новости».

    Выступая перед депутатами, он также заявил, что, по некоторым разведданным, Россия якобы может испытать решимость НАТО и ЕС к концу десятилетия. Однако Кубилюс не представил доказательства существующей угрозы.

    Он также выразил мнение, что оборонные расходы ЕС должны рассматриваться как «инвестиции в мир», а должность предложил называть «еврокомиссаром по делам мира», передает ТАСС.

    При этом Кубилюс сравнил оборону ЕС и борьбу с пандемией COVID-19, подчеркнув необходимость передачи всех военных заказов под контроль Еврокомиссии. По его словам, ЕС должен закупать оружие так же, как закупал вакцины от COVID-19.

    Кроме того, Кубилюс заявил, что Евросоюз должен поставить на вооружение 1,5 тыс. новых танков, планы по использованию которых будет готовить НАТО. Он уточнил, что Евросоюз не собирается конкурировать с НАТО, а будет заниматься своими военными ресурсами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Литвы Кубилюс считает, что Западу следует сосредоточиться на смене власти в России на более лояльную к западным странам.

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    7 ноября 2024, 14:54 • Новости дня
    Зеленский впервые с начала СВО посетил Венгрию для участия в саммите ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации посетил Венгрию, где он примет участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

    Зеленский прибыл в Будапешт, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, это стало первым визитом Зеленского в Венгрию с начала спецоперации, передает «Комсомольская правда».

    Отмечается, что основная цель визита Зеленского – заручиться поддержкой стран Евросоюза в преддверии встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Ранее Зеленский созвонился с избранным президентом США Дональдом Трампом и охарактеризовал телефонный разговор как «чудесный».

    Напомним, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Украины Петр Порошенко назвал пять «красных линий», которые нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    6 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой

    Глава Еврокомиссии предложила Трампу сотрудничество по трансатлантической повестке

    Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа с победой на выборах в США, подчеркнув важность совместной работы над «сильной трансатлантической повесткой».

    Она подчеркнула важность укрепления связей между Европейским союзом и Соединенными Штатами, предложив совместно разрабатывать «сильную трансатлантическую повестку». По словам фон дер Ляйен, ЕС и США объединяют более 800 млн граждан, что создает основу для глубокой интеграции и сотрудничества, передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Напомним, Трамп объявил о своей победе на президентских выборах, подчеркнув, что его успех не имеет прецедентов в истории страны.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил его с победой, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины, а президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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