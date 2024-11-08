Экс-замминистра образования Дагестана задержали за взятку в 60 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Бывший замминистра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 млн рублей, дело расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СК.

По данным следствия, с 2013 по 2023 год бывший заместитель министра получил взятку от руководителя коммерческой организации. Средства, полученные в размере 60 млн рублей, якобы предназначались за содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

В рамках данного периода подозреваемый способствовал заключению 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.

Ранее бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве, он задержан в рамках расследования. Замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы задержан по делу о получении взятки.