Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.9 комментариев
Экс-замминистра образования Дагестана задержали за взятку в 60 млн рублей
В Дагестане задержали бывшего заместителя министра образования, подозреваемого во взяточничестве на сумму 60 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Бывший замминистра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в размере 60 млн рублей, дело расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение СК.
По данным следствия, с 2013 по 2023 год бывший заместитель министра получил взятку от руководителя коммерческой организации. Средства, полученные в размере 60 млн рублей, якобы предназначались за содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.
В рамках данного периода подозреваемый способствовал заключению 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.
Ранее бывшего министра спорта Дагестана Магомедова обвинили в убийстве, он задержан в рамках расследования. Замначальника управления МВД на транспорте Махачкалы задержан по делу о получении взятки.