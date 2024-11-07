Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин отметил интерес членов НАТО к сотрудничеству с БРИКС
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что члены НАТО проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, что свидетельствует о возможности формирования нового формата международных отношений.
«Прототип нового, свободного и неблокового характера отношений между государствами и народами – сообщество, которое формируется сейчас в рамках БРИКС. Это в том числе наглядно иллюстрирует тот факт, что даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над более тесной совместной работой с БРИКС… И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.