Киселев заявил о послании Путина для мира

Путин формулирует послание для мира, заявил Киселев на Медиафоруме СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин формулирует важное послание для всего мира, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Путин, основавший агентство «Россия сегодня», транслирует свое видение мира, а медиагруппа помогает донести его идеи как напрямую, так и косвенно.

Киселев отметил, что Путин обладает концепцией мироустройства, позволяющей учитывать различные точки зрения.

«Путин исходит из того, что он не диктует, а слушает и впитывает», – заявил руководитель медиагруппы. По его мнению, понимание Путина способствует пониманию России и мировых процессов, которые президент фактически программирует.

Также на форуме Киселев рассказал о частых вопросах со стороны представителей СМИ стран БРИКС, в которых они интересуются, что может предложить Россия. Генеральный директор ответил, что Россия предлагает свободу быть собой в условиях многополярности и новых мировых форматов. По его словам, это не более чем просьба к каждому быть самими собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай».