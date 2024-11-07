Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.17 комментариев
Путин заявил, что демократию начинают трактовать как власть меньшинства
Демократию все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства, сказал президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Все чаще демократию начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства. И даже противопоставляют традиционную демократию и народовластие некой абстрактной свободе, ради которой демократическими процедурами, выборами, мнением большинства, свободой слова и неангажированностью СМИ, как некоторые считают, можно и пренебречь, можно и пожертвовать», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.