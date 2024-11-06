При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.0 комментариев
Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок
Валерий Фадеев: В России нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок
Председатель Совета при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в свете открытия выставки «Традиционные женские образы в России» подчеркнул, что традиция укутывания женщин в темные одежды чужда российской культуре и указал на разнообразие и яркость национального женского костюма.
В своем Telegram-канале он заявил, что в последнее время стало популярным мнение о необходимости укутывать женщин-мусульманок в темные одежды с ног до головы, однако подчеркнул, что это не является российской традицией.
«Говорят, эта новая традиция - закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция», – заметил он.
Фадеев отметил, что на выставке представлены яркие и красивые традиционные костюмы из различных регионов России, таких как Поволжье, Кавказ и Сибирь.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также высказалась о значимости выставки, подчеркнув, что «это не просто предметы одежды, а произведения искусства и живая история».
«Каждый из них – живая история, символ большого этнокультурного многообразия. Надо знать свою историю, культуру, национальные традиции, и это лучшая прививка от всех деструктивных влияний», – заметила она.
Напомним, масштабная этнографическая выставка, приуроченная ко Дню народного единства, открылась в Совете Федерации. Здесь представлены традиционные женские костюмы из разных уголков страны.
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Ранее министерство образования Владимирской области запретило ученикам носить хиджабы и никабы, внеся изменения в требования к школьной одежде. Российские эксперты отметили, что эта мера направлена на предотвращение влияния радикальных мигрантов, а не на ограничение прав мусульманок.