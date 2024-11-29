  • Новость часаСирийские ВВС нанесли удары по террористам на западе Алеппо
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    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

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    29 ноября 2024, 11:22 • Новости дня

    Стало известно о гибели четырех человек при обстреле университета Алеппо

    САНА сообщило о гибели четырех мирных жителей при обстреле университета Алеппо

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате обстрела террористами из группировки «Джебхат ан-Нусра*» студенческого городка государственного университета Алеппо погибли четыре мирных жителя.

    Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» атаковали государственный университет Алеппо, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское агентство САНА.

    Обстрел произошел в районе студенческого городка, в результате чего погибли четыре мирных жителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обвинил США и Израиль в поддержке террористических группировок в Сирии. Сирийская армия начала контрнаступление на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусра».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    28 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Анонсирована церемония закрытия Года семьи в Национальном центре «Россия»

    Торжественная церемония закрытия Года семьи пройдет в конце декабря в Национальном центре «Россия», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья».

    Мероприятие, посвященное закрытию Года семьи, пройдет в конце последнего месяца 2024 года в Национальном центре «Россия», сообщила Голикова, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметила, что на него пригласят множество семей из самых разных частей России.

    Она также призвала региональные власти организовать аналогичные церемонии в своих субъектах.

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    28 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    Новое правительство Грузии определилось с политикой по отношению к России
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, утвержденный парламентом 28 ноября, заявил, что его страна, несмотря на отсутствие дипломатических отношений после конфликта 2008 года, сохранит прагматичную политику с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У нас будет прагматичная политика по отношению к России», – заявил он. По его словам, «прагматичная политика является одним из главных инструментов для сохранения мира и защиты стратегических интересов Грузии».

    Ираклий Кобахидзе также отметил, что «одним из важнейших приоритетов останется мирное урегулирование конфликта с Россией». «У нас есть «красные линии», которые связаны с деоккупацией территорий нашей страны, и эти «красные линии» нами будут защищены до конца», – заявил при этом премьер-министр Грузии.

    Вечером в четверг премьер-министр Грузии сделает заявление об отношениях с Евросоюзом.

    В четверг парламент Грузии утвердил новое правительство правящей партии «Грузинская мечта», которая находится во власти с 2012 года и также выиграла выборы 26 октября, получив 89 мандатов из 150. Правительство было утверждено единогласно – 84 голосами.

    Оппозиция отказывается признавать итоги выборов и не участвует в работе парламента. В правительстве Грузии 12 министерств, вскоре появится еще одно – министерство спорта.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    Путин: Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для «Орешника»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник», сообщил президент России Владимир Путин.

    Новейшая российская система с баллистической ракетой «Орешник» может взять на прицел центры принятия решений в Киеве, сказал Путин, передает ТАСС.

    «В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», – цитирует его РИА «Новости».

    Президент России указал, что украинская сторона не раз пыталась бить по объектам государственной важности в Москве и в Петербурге.

    «И эти попытки продолжаются», – добавил политик.

    Также Путин в четверг подчеркнул, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

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    28 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе

    Минобороны сообщило об уничтожении «Искандером» 72 бойцов ВСУ в Одессе

    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ракетным комплексом «Искандер» по Одессе были уничтожены 72 бойца, среди которых девять французских специалистов.

    Минобороны России сообщило о том, что в результате ракетного удара по пункту дислокации отряда центра Сил специальных операций (ССО) ВСУ в Одессе с использованием комплекса «Искандер» были уничтожены 72 бойца. Среди них находились девять французских инструкторов и технических специалистов, сообщает Ura.Ru.

    Ракетный удар был направлен на пункт временной дислокации отряда управления безэкипажными морскими дронами. Минобороны уточнило, что цель удара была связана с уничтожением личного состава боевых расчетов. В ведомстве отметили, что среди ликвидированных боевиков были иностранные специалисты, в том числе французы.

    Ранее в районе села Клугино-Башкировка в Харьковской области был нанесен удар по военной части 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Кроме того, подвергся удару индустриальный парк «Свема» в Сумской области, где расположено химическое производство, связанное с военными нуждами Украины, сообщало пророссийское подполье.

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    28 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам

    Военкоры связали внезапную смерть подполковника НАТО Миллера с ударами ФАБ-1500 в районе Сум

    СМИ связали смерть подполковника НАТО Миллера с ударом ФАБ по Сумам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кент Миллер, о смерти которого сообщили в Канаде, возможно, погиб после ударов ФАБ-1500 в районе Сум, сообщили российские военкоры.

    Гибель подполковника штаба верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера связывают с ударами российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал военкора Юрия Котенка.

    Отмечается, что Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа вооруженных сил Канады на Украине. В официальных заявлениях утверждается, что причиной его смерти стали некие медицинские осложнения.

    Тем не менее военкор предположил, что офицер действительно погиб 25 ноября, но не в Канаде, а в районе Сум. По данным издания, в этот день по одному из расположений иностранных специалистов прилетели сразу четыре фугасные авиабомбы ФАБ-1500.

    Кент Миллер служил в оперативном подразделении НАТО и занимался обучением инженерных войск ВСУ. В его активе 24 года службы в вооруженных силах Канады.

    Ранее в пригороде Сум 23 ноября со стороны баз отдыха, где дислоцируются силы ВСУ, раздался взрыв.

    Также сообщалось об ударах в Роменском районе Сумской области на территории бывшей ракетной военной части, которую украинские силы использовали как казармы.

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    28 ноября 2024, 13:20 • Новости дня
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге, заявил президент Владимир Путин.

    «Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – передает ТАСС слова главы государства.

    Путин отметил, что комплексная атака позволила поразить 17 украинских военных объектов, а также объекты оборонной промышленности и инфраструктуры.

    Президент также подчеркнул, что Украина не раз пыталась атаковать такие ключевые города, как Москва и Петербург.

    «Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. Эти попытки продолжаются», – сказал глава государства, подчеркнув, что подобные действия Киева направлены на дестабилизацию ситуации в России и требуют усиленного внимания со стороны всех участников ОДКБ.

    В этом контексте президент России отметил, что военные испытания нового вооружения «Орешник» будут продолжены. Это, по его словам, является ответом на действия противника и необходимостью укрепить оборону страны.

    Напомним, глава государства сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. На Западе «Орешник» назвали оружием с «чертовски большим ущербом».

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    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    28 ноября 2024, 22:11 • Новости дня
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова

    Во Львове за полгода закрылись 50 ресторанов из-за отлова жителей военкомами

    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Во Львове за последние шесть месяцев закрылись 50 ресторанов из-за массового оттока жителей в Евросоюз и облав военкомов.

    За последние шесть месяцев во Львове закрылись 50 ресторанов. Причиной стали массовые отловы жителей военкомами и миграция людей в Евросоюз. Число закрывшихся заведений достигло аналогичного показателя за весь прошлый год, сообщил Sputnik.

    Люди опасаются выходить на улицы. В условиях увеличивающихся облав со стороны военкоматов многие предпочитают покидать страну в поисках безопасности в Евросоюзе, отмечается в материале.

    Как отметили обозреватели, рестораны, которые ранее процветали благодаря внутреннему туризму и местным жителям, теперь сталкиваются с острым дефицитом клиентов. По мнению предпринимателей, ситуация не стабилизируется до тех пор, пока не изменится общая политическая и социальная обстановка в Украине.

    До этого сообщалось, что Минобороны Украины изменило порядок учета, отменив возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья.

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    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    28 ноября 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Так он прокомментировал эпизод из мемуаров Меркель, где она описывает встречу с лабрадором президента во время переговоров в Сочи.

    «Откровенно говоря, я уже говорил об этом Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал – я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать непринужденную, приятную атмосферу. <…> Я потом узнал, что она боится собак, так бывает», – отметил российский лидер во время общения с журналистами, передает ТАСС.

    «Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации, и я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения, если ты еще вдруг когда-нибудь, – я понимаю, что это маловероятно сегодня, – вдруг когда-нибудь приедешь – ни в коем случае не буду этого делать», – добавил глава государства.

    Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа не сможет сдержать Россию без помощи НАТО и необходимо развивать систему сдерживания внутри альянса.

    Напомним, на встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.

    В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    28 ноября 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

    «Кинетический удар – мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты где падали и какие были последствия. Этого оказалось достаточно, чтобы целые озера образовывались, правда? Тунгусский метеорит к чему привел? Известно ведь», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента.

    «Поражение очень серьезное: все, что находится в центре, превращается в пепел, разлагается на составляющие элементы, и поражаются объекты, находящиеся на глубине трех-четырех, может, даже больше этажей вниз. Причем это не просто этажи, а это укрепленные сооружения. Сила удара колоссальная», – добавил президент.

    Глава государства рассказал, что одновременное применение нескольких ракет «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным ударом. «Если применять несколько таких систем в одном ударе сразу – два, три, четыре комплекса, то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного удара. Но ядерным оно не является, поскольку является: а) высокоточным и б) не оснащено ядерным взрывным устройством, не заражает окружающую среду. Но по силе будет сопоставимо», – заявил он.

    Путин также вновь подтвердил, что Россия может использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    «Будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении. В том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование «Орешника» по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений в Киеве в том числе… Имея в виду, что киевские власти сегодня продолжают попытки нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве», – добавил Путин.

    Он также отметил, что испытательный аспект применения «Орешника» нацелен на совершенствование этого оружия, в частности для решения задачи – «поиграть между дальностью и боевой частью».

    При этом президент подчеркнул, что при ударе «Орешником» были использованы «соответствующие элементы, которые являются поражающими». «Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тыс. градусов», – пояснил глава государства.

    «Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю еще раз: мы для этого испытываем, чтобы понять, что нужно сделать дополнительно», – пояснил президент. При этом он подчеркнул, что «Орешник» «работает так, как и было запланировано его создателями».

    Ранее глава Российского государства заявил, что в России стартовало серийное производство «Орешника». Путин пояснил, что эта баллистическая ракета может расщеплять объекты в зоне взрыва на элементарные частицы.

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    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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