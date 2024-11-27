Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Госдума запретила доступ к данным органов власти при военном положении
Госдума одобрила закон об ограничении доступа к информации при военном положении в России
Госдума одобрила закон о возможности ограничения доступа к информации о деятельности властей и организаций на территориях с военным положением.
Решение было принято сразу во втором и третьем чтениях. Документ, предложенный правительством Российской Федерации, вносит изменения в закон «О военном положении», сообщает ТАСС.
Согласно нововведениям, одной из мер, применяемых на территориях, где по указу президента РФ введено военное положение, станет ограничение доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, органов местного самоуправления и различных организаций. Эта мера направлена на повышение безопасности и защиту государственных интересов в условиях военного положения.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре и получил поддержку депутатов. Ожидается, что изменения вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписания президентом России.