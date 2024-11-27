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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    2 комментария
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    36 комментариев
    27 ноября 2024, 19:46 • Новости дня

    Путин и Токаев открыли филиал Казахского национального университета в Омске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в открытии филиала Казахского национального университета в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского.

    Как сообщает Telegram-канал Кремля, лидеры двух стран участвовали в церемонии открытия посредством видеосвязи. Они дали разрешение на начало процедуры регистрации филиала.

    Напомним, Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября.

    27 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября в Вооруженных силах России.

    Глава государства официально установил День морской пехоты, данный указ опубликован на сайте правовой информации.

    «Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – отмечено в документе.

    Событие получило официальный статус в календаре военных праздников России.

    Ранее Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области. После чего было предложено установить в ВС России День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.

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    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    26 ноября 2024, 21:15 • Новости дня
    Кустурица назвал себя россиянином

    Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство

    Кустурица назвал себя россиянином
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство, отметив, что уже считает себя россиянином.

    В интервью телеканалу «Москва 24» Кустурица рассказал о своих планах получить гражданство России, передает ТАСС. По его словам, он уже считает себя россиянином. «Российское [гражданство получать] буду, да», – подтвердил он свои намерения.

    Кустурица выразил сожаление о недостаточном культурном сотрудничестве между Россией и Сербией, подчеркнув, что жители этих стран представляют очень близкие культуры. Режиссер уже обладает двумя гражданствами – сербским и французским.

    Ранее Кустурица не исключил возможности оформления российского гражданства. Он также заявил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе произошли в России, приводя в пример композиторов Рахманинова и Мусоргского, а также величие произведения «Война и мир» Толстого.

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку

    Путин отметил вклад Казахстана в продвижение русского языка и международное сотрудничество

    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин выразил признательность Казахстану за инициативы в поддержке русского языка и отметил важность сохранения его как средства межгосударственного общения.

    Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, сообщает РИА «Новости». В статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», подчеркивается, что Казахстан активно поддерживает инициативы по продвижению русского языка на международной арене.

    «Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», – написал Путин.

    Президент России также заявил, что РФ и Казахстан находятся на передовых позициях в формировании многополярного миропорядка. Оба государства выступают за ключевую роль международного права и учет интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития. Такое взаимодействие осуществляется в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Путин добавил, что регионы России и Казахстана вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации. Почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами, реализуя совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и сфере высоких технологий. В Уфе прошел юбилейный Форум межрегионального сотрудничества, на котором была представлена масштабная Программа взаимодействия.

    Россия также остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, активно поддерживая евразийскую экономическую интеграцию. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 28 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года превысил 20 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой эффективности экономического сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    27 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

    Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

    Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

    По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

    Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

    Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.

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    27 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов поддержало использование бывших в употреблении деталей для ремонта по ОСАГО при условии их надлежащего качества, чтобы избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.

    «Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества», – отметила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

    Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что только исправные и годные к дальнейшей эксплуатации детали могут быть использованы повторно. Эти компоненты не должны иметь повреждений или изменений, которые влияют на их целостность или безопасность. Также они не должны подвергаться изменениям, не предусмотренными изготовителем транспортного средства.

    Уфимцев добавил, что использование деталей, признанных непригодными, запрещено. Особое внимание уделяется компонентам, которые имеют коррозионные повреждения или требуют ремонта, а также тем, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. Российский союз автостраховщиков предложил правительству установить стандарты для таких комплектующих, чтобы решить проблему дефицита деталей.

    В начале ноября РСА отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить использование бывших в употреблении деталей. Это предложение направлено на решение проблемы дефицита деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО, и предполагает, что правительство РФ сможет установить конкретные требования к таким комплектующим.

    В июле в России предложили увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО, а в ноябре МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей.

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    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    26 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Архангельской области добывать 40% российских алмазов

    Политолог Корякин назвал точки роста экономики Архангельской области

    Эксперт оценил планы Архангельской области добывать 40% российских алмазов
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Помимо традиционных для Архангельской области отраслей развития – судостроения и лесопромышленности – регион является одним из российских центров добычи алмазов. И планы по наращиванию их добычи до 40% от российского объема имеют под собой основания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

    «Исторически Архангельская область является ядром российского северного судостроения. Северодвинск сейчас – это концентрация истории и тенденций в данной сфере», – рассказал Корякин Станислав, политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Второе направление – лесопромышленность, лесопереработка, работа местных ЦБК. Сейчас регион увеличил расчетную лесосеку больше чем на 5,5 млн куб. м. леса. Помимо этого, Архангельская область – это один из российских центров добычи алмазов. Несколько лет назад, впервые посетив там несколько месторождений, я был удивлен этому факту. Но благодаря этим посещениям понимаю, что планы по наращиванию добычи до 40% от российского объема имеют под собой основания», – отметил он.

    «Еще одно направление, которое зачастую недооценивают в контексте российского севера, – это туризм. Здесь можно заняться экологическим и культурным изучением региона. Я бы хотел упомянуть Кенозерский национальный парк, недавно получивший статус культурного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Соловецкий монастырь», – продолжил спикер.

    «Архангельская область является одним из ключевых регионов для военного и гражданского освоения российской Арктической зоны. У нас арктическая граница имеет очень большую протяженность. Точек входа в Арктику много. Поэтому освоение территории – стратегическая и общегосударственная задача, но и задача самих арктических регионов. Важно развивать логистические возможности: аэропорт, железную дорогу, водные маршруты», – детализировал собеседник.

    «В Архангельской области, равно как и по все стране, наблюдается падение безработицы – иными словами возникает дефицит кадров. Поэтому критически необходимо повышение производительности, на что напрямую влияет углубление системы разделения труда и развитие кадрового и научно-технического потенциала региона. В этом контексте вырастает роль Северного федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), Северного государственного медицинского университета, других высших и средних учебных заведений», – указал он.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. «Мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза. Когда были введены секторальные санкции, одномоментно стали отрезанными от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались», – рассказал глава региона.

    Губернатор отметил ключевые достижения региона. «Мы один из семи субъектов, которые со следующего года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. Мы, в первую очередь, ориентируемся на добычу алмазов», – сказал Цыбульский, добавив, что регион нацелен занять 40% от всей добычи российских алмазов.

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении доли нацвалют в расчетах между Россией и Казахстаном

    Путин отметил рост доли нацвалют в торговле между Россией и Казахстаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан увеличили долю расчетов в национальных валютах, что укрепляет торговлю.

    Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан укрепляют свои торгово-экономические отношения за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такое направление позволяет защитить двустороннюю торговлю от негативного внешнего влияния, включая политические факторы.

    В статье для «Казахстанской правды» Путин отметил, что структура взаимной торговли между двумя государствами продолжает диверсифицироваться. В частности, наблюдается рост обмена несырьевой продукцией с высокой добавленной стоимостью. Российский лидер выделил, что увеличение доли национальных валют в расчетах укрепляет независимость коммерческих операций от влияния извне.

    Переход на расчеты в национальных валютах рассматривается как стратегическая мера, подчеркивающая стремление обеих стран к большей экономической самостоятельности и устойчивости на фоне глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил, что регионы России и Казахстана активно вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации, и почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами. Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли. Эксперты отмечают, что БРИКС работает над экономическим развитием всех стран объединения, создавая инструменты для равноправной международной торговли.

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    26 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Депутат сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы, российская журналистка Марина Ким посетила Казахстан, чтобы показать достижения республики в сферах финтеха, IT и креативной индустрии в преддверии визита президента России Владимира Путина.

    В рамках проекта «Новый мир» Ким вместе со своей командой посетила три города: Астану, Караганду и Алма-Ату, чтобы осветить развитие современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

    Ким представила 32-минутный фильм, в котором акцентировала внимание на ключевых достижениях Казахстана за последние десять лет. В нем она рассказала о значительном прогрессе страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии. Среди объектов, попавших в объектив Ким, – Астана Hub, который считается технологическим хабом для стартапов и инновационных IT-проектов.

    В фильме также показан креативный облик бывшей столицы Алма-Аты, которая стала культурным центром с уникальным горнолыжным курортом, и проект российского-казахского производства шин в Караганде, служащий примером успешного промышленного сотрудничества. Внимание уделяется и казахстанским продюсерам, создающим контент для ведущих мировых блогерских домов.

    Кроме того, в фильме поднимается историческая тема. Одной из героинь является внучка легендарного генерала Панфилова, которая возглавляет музей Победы в Алма-Ате.

    Напомним, Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей встрече в Астане лидеры России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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