РПЛ созвала внеочередное собрание после слов губернатора о взятках судьям

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает «Матч ТВ», детали повестки встречи остаются неизвестными. Это решение было принято без предварительного уведомления о теме. В пятницу, 29 ноября, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что РФС считает заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о судейской коррупции в матчах «Крыльев Советов» достаточным основанием для обращения в правоохранительные органы.

Напомним, губернатор Самарской области заявил, что клуб имеет долг в 36 млн рублей, якобы предназначенных для «преступников, занимающихся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее РФС начал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» – «Крылья Советов».