Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
РПЛ созвала внеочередное собрание после слов губернатора о взятках судьям
Российская премьер-лига (РПЛ) назначила внеочередное общее собрание своих членов на 28 ноября, сообщили СМИ.
Как передает «Матч ТВ», детали повестки встречи остаются неизвестными. Это решение было принято без предварительного уведомления о теме. В пятницу, 29 ноября, состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что РФС считает заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о судейской коррупции в матчах «Крыльев Советов» достаточным основанием для обращения в правоохранительные органы.
Напомним, губернатор Самарской области заявил, что клуб имеет долг в 36 млн рублей, якобы предназначенных для «преступников, занимающихся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее РФС начал проведение внутренней проверки в отношении арбитра Алексея Матюнина из-за ошибок, повлиявших на результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» – «Крылья Советов».