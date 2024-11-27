Трубопровод «Дружба» задействовался для поставок дизтоплива военным в зоне СВО

В самом начале СВО для решения вопроса заправки военной техники «Транснефть» предложила использовать топливо из мощностей трубопроводной системы «Дружба». Рядом с фронтом были возведены несколько заправочных площадок, указывается в материалах компании об объемах поддержки СВО, с которыми ознакомилась газета ВЗГЛЯД. В результате в феврале-апреле 2022 года в войсковые части было передано более 8 тыс. тонн дизеля. Для этого останавливалась транспортировка топлива на Запад.

Помимо этого «Транснефть» первой из госкомпаний в 2022 году передала безвозмездно для нужд Минобороны 90 единиц строительной колесной и гусеничной техники, организовала ее оперативную переброску, сборку, наладку и обслуживание в полевых условиях. Это помогло возводить оборонительные сооружения на существенном протяжении линии боевого соприкосновения. Также «Транснефть» организовала работу с Минобороны по передаче древесины для новых регионов и строительства укреплений.

Всего для нужд войсковых частей компания передала 391 единицу грузового и легкового автотранспорта, 377 единиц спецтехники, более 1 тыс. комплектов специального оборудования (квадрокоптеры, тепловизоры, коллиматоры, генераторы и др.), более 1 тыс. единиц средств связи, компьютерной техники, видеооборудования. Всего сумма поддержки более 7,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей это материальные ценности.

Из личных пожертвований руководителей и сотрудников с февраля 2022 года было собрано более 160 млн рублей. На эти деньги приобретены и направлены свыше 100 тонн гуманитарной помощи, спецтехника и автотранспорт. Добровольцы из числа сотрудников компании работают в госпиталях, ухаживают за ранеными, оказывают психологическую помощь их родственникам, приобретают средства реабилитации.

Более 1700 работников группы «Транснефть» уже приняли участие в СВО, при этом около 900 человек продолжают нести службу в рядах Вооруженных сил. Компания со своей стороны обеспечивает их необходимым довольствием и специальными техническими средствами. 258 человек были награждены государственными наградами, из них 17 посмертно.

«Транснефть» первой из госкорпораций сформировала добровольческий батальон «Барс-20». Батальон выполнял боевые задачи в том числе на Краснолиманском направлении.

Работникам ПАО «Транснефть», участвующим в СВО, оказываются особые меры социальной поддержки. Помимо социальных льгот и гарантий, действующих для всех категорий персонала и сохраняющихся на период участия в боевых действиях, участникам СВО предоставляется широкий перечень дополнительных выплат и компенсаций (в том числе при ранении и в случае гибели).

В компании отмечают, что рассматривают сотрудников, кто принял участие в СВО, как важнейший кадровый резерв. Многие из них уже получили предложения в рамках корпоративных социальных лифтов.