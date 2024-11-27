Объявлено об обновлении конкурса «Лидеры России. Политика»

«Первое изменение – мы начинаем в этот раз работу значительно раньше, до выборов в Госдуму еще два года. В прошлый раз проект был начат меньше чем за год до выборов, и ему не совсем хватило времени и на процедуры отбора, а самое главное – на программу обучения. В прошлый раз она была всего три месяца, в этот раз мы хотим уделить ей существенно большее время», – отметил Кириенко.

В целом конкурсные процедуры в нынешнем году будут сосредоточены на решении двух ключевых задач. Первая – отобрать самых перспективных общественно-политических лидеров, а вторая – обеспечить их необходимыми компетенциями и навыками, в том числе для избрания в состав Госдумы, законодательных собраний различного уровня или построения карьеры в системе госуправления, общественных институтах, социальной сфере.

Как напомнил генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров, первый сезон конкурса «Лидеры России. Политика», прошедший в 2020-2021 годах, доказал востребованность проекта.

Конкурс реализуется в рамках выполнения поручения президента России по формированию системы социальных лифтов для активных жителей страны. Как отметил Кириенко, в целом такую систему в последние годы уже удалось запустить в виде набора различных инициатив для руководителей и экспертов в сфере государственного и муниципального управления, экономики, социального проектирования.

«Сотни тысяч человек ежегодно участвуют в них, тысячи людей, жизнь которых благодаря решению президента кардинально меняют возможности реализовать себя и на государственной службе, и в крупных корпорациях, общественной работе, депутатской деятельности», – подчеркнул Кириенко.

Особую важность приобретает привлечение к подобным инициативам ветеранов СВО. Этот процесс получает системную поддержку со стороны руководства страны.

«Среди участников кадровых проектов, к которым добавился и проект «Время героев», объявленный президентом в его Послании Федеральному Собранию, немало героев специальной военной операции. Некоторые из них в качестве своей дальнейшей деятельности на гражданской службе выбрали законотворчество. Так, Евгений Чинцов, кавалер трех орденов Мужества, возглавил городскую думу Нижнего Новгорода. А Герой России Роман Кулаков стал депутатом законодательного собрания Севастополя. То есть активное участие принимают ветераны СВО. Думаю, в новом сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» это тоже будет так», – обратил внимание Кириенко.

Конкурс «Лидеры России. Политика» станет важной платформой для подготовки будущих депутатов Госдумы, предлагая образовательные программы и полезные знакомства, сообщила депутат Татьяна Буцкая в своем Telegram-канале. Участники получат новый взгляд на политические решения и смогут завести полезные знакомства. «Это довольно долгая, сложная, но очень интересная дорога, знаю не понаслышке!» – подчеркнула депутат.

В среду было объявлено об открытии регистрации на второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика», которая продлится до января 2025 года. Планируется по итогам очного этапа из 600 участников отобрать 200 человек, которые в течение года будут направлены на обучение. Итоговые 100 победителей будут определяться в том числе и по результатам этого обучения.

Для участия в конкурсе необходимо быть гражданином России в возрасте от 21 года до 55 лет, иметь среднее профессиональное или высшее образование, не иметь ограничений, препятствующих по законодательству участию в выборах. Регистрация участников проводится на сайте политическиелидеры.рф.

Конкурс реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлен на выявление общественно-политических лидеров. По итогам первого сезона конкурса двое его участников стали сенаторами, 18 человек вошли в состав депутатов Госдумы восьмого созыва, трое начали работу в региональных парламентах, а двое заняли места в городских думах региональных центров. Также 17 участников получили новые должности в различных структурах, включая Максима Древаля, который возглавил Российское общество «Знание», и Романа Карманова, ставшего руководителем Президентского фонда культурных инициатив.