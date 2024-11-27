Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

Tекст: Дарья Григоренко

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.