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Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана
Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».
Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.
Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.
Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.
Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.