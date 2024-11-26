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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 17:56 • Новости дня

    Для детей мигрантов запланировали создание центров изучения русского языка

    Кравцов рассказал о планах создать центры изучения русского языка для детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют открыть центры по изучению русского языка для детей мигрантов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

    Кравцов отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока сложно назвать, передает ТАСС. По его словам, это может занять два-три года.

    «Да, такие центры [по изучению русского языка] планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», – сказал министр.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Ранее педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов.

    25 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    Захарова отреагировала на заявление Бауэра о высокоточных ударах по России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители НАТО, вероятно, не до конца ознакомились с обновленной российской ядерной доктриной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о высокоточных ударах по России.

    «Видимо, не дочитали обновленную доктрину», – сказала дипломат, ее слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Североатлантического альянса рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооруженного конфликта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    25 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    Кабмин счел недоработанным проект о запрете мигрантам привозить семьи в Россию
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России считает, что законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в страну требует существенной доработки, поскольку он может создать правовую неопределенность, следует из копии проекта отзыва кабмина.

    Правительство подчеркивает, что предлагаемые изменения могут привести к правовой неопределенности и должны быть согласованы с положениями международных договоров, к которым присоединилась Россия, передает РИА «Новости».

    Напомним, группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что низкоквалифицированные специалисты, переезжающие в Россию с целью подзаработать, не должны перевозить с собой свои семьи. Инициативу ЛДПР касательно запрета въезда семей мигрантов поддержал глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, заявив, что она является ответом на запрос избирателей.

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    26 ноября 2024, 09:19 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы не владеющих русским языком детей
    В Госдуму внесли проект закона о запрете зачисления в школы не владеющих русским языком детей
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, с целью улучшения качества образования и гармонизации взаимоотношений в учебной среде, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком, направлен на улучшение качества образования и гармонизацию прав всех участников образовательного процесса.

    Документ предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории России, а также оценку уровня владения русским языком. Это обусловлено тем, что, по мнению авторов инициативы, низкий уровень знания русского языка или его полное отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс и трудности в обучении как у самих учеников, так и у их одноклассников.

    Согласно данным Министерства внутренних дел и Министерства просвещения, в прошлом учебном году в российских школах обучались более 200 тыс. детей мигрантов из 18 млн учеников. Учителя часто сталкиваются с проблемами в их обучении и коммуникации из-за недостаточного знания русского языка.

    Предполагается, что принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования и позволит ученикам более эффективно осваивать образовательные программы на государственном языке.

    Первое чтение законопроекта запланировано на 10 декабря.

    Напомним, депутаты Госдумы предложили законопроект, запрещающий зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.

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    25 ноября 2024, 19:54 • Новости дня
    РФ представила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия передала ноту Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с доказательствами использования Украиной химических веществ в районе Суджи Курской области, заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

    Лысогорский сообщил на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО, что в переданном документе отражены результаты исследований образцов крови и веществ, которые, по его словам, были использованы украинскими вооруженными силами в городе Судже. В ноте утверждается, что эти материалы свидетельствуют о применении Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения, передает ТАСС.

    Также Лысогорский отметил, что анализ веществ, проведенный российской стороной, показывает наличие фосгена, что вызывает серьезные опасения и требует дальнейшего международного расследования.

    В понедельник Лысогорский сообщил, что российская сторона направила более 30 нот в ОЗХО с доказательствами применения Украиной запрещенных химических веществ.

    Ранее ОЗХО заявила, что в образцах, собранных на Украине, якобы обнаружены следы отравляющего вещества CS (хлорбензальмалонодинитрила), сообщали представители организации. Газета сообщала, что образцы ОЗХО были переданы самим киевским режимом.

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    25 ноября 2024, 19:04 • Новости дня
    МАК: Турция проведет расследование ЧП с российским SSJ-100 в Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий Центр расследования происшествий на транспорте займется расследованием инцидента с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Антальи, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

    МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании, сообщили в комитете, передает ТАСС.

    Напомним, более 20 самолетов были вынуждены совершить посадку в разных городах Турции из-за пожара на борту российского самолета Sukhoi Superjet 100-95LR в аэропорту Антальи. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что разлив топлива стал вероятной причиной возгорания из-за сильного удара о полосу. Также сообщалось, что пожар, произошедший при посадке самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут» в Анталье, может обернуться ущербом в размере до 3 млрд рублей.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    25 ноября 2024, 21:24 • Новости дня
    Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

    МЧС: Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ликвидирован пожар на складе на Промышленной улице, где хранилась бумажная и пластиковая продукция, при этом удалось предотвратить распространение огня на соседнее помещение с емкостями фреона, сообщили в МЧС России.

    Причина ЧП устанавливается, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Москве произошло возгорание на складе, огонь охватил до 3 тыс. квадратных метров. Сообщалось, что в тушении крупного пожара на юге столицы задействовали вертолет из Московского авиационного центра и пожарный поезд.

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    26 ноября 2024, 11:07 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии
    Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Запад в провоцировании внутренних конфликтов в Грузии, заявив о попытках развязать цветную революцию в стране.

    По его словам, западные страны не брезгуют «грязными геополитическими технологиями», включая масштабные информационные войны и попытки организации цветных революций, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что такие действия угрожают стабильности региона и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Ранее стало известно, что грузинские оппозиционные партии возобновили акции протеста в Тбилиси, перекрыв площадь Героев, и объявили, что митинги продлятся до вечера субботы. Столкновения в Тбилиси против итогов парламентских выборов привели к нападению на съемочную группу канала «Имеди».

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку».

    В Грузии сообщили, что США используют протестные группы для силового воздействия, включая вооруженное противостояние с властями.

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    25 ноября 2024, 23:52 • Новости дня
    В зону СВО решили отправить 26-й казачий батальон

    Атаман ВсКО сообщил о формировании 26-го добровольческого казачьего батальона для СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Виталий Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.

    26-й добровольческий казачий батальон готовится к отправке в зону специальной военной операции. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов отметил, что на передовой уже находятся более 250 атаманов. В разговоре о развитии казачества он подчеркнул важность вовлечения молодежи и создания казачьих обществ в регионах Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Кузнецов рассказал о продолжающейся работе по формированию казачьих обществ в новых регионах, включая взаимодействие с силовыми структурами и МЧС.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: свыше 300 тыс. человек обучаются на казачьих образовательных программах, а по всей стране открыты 32 кадетских казачьих корпуса.

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    26 ноября 2024, 00:38 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном

    Сергей Шойгу обсудил с Кабулом двустороннее сотрудничество и безопасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном во множестве сфер, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

    Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных областях, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером Афганистана Моххамадом Абдул Кабиром, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность конструктивного политического диалога между двумя странами. Визит Шойгу включал несколько раундов переговоров, на которых обсуждались вопросы экономики, транспорта и безопасности.

    «Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений», – заявил Шойгу, добавив, что Россия готова поддерживать процесс внутриафганского урегулирования. Он отметил, что становление стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех стран региона. Российская сторона планирует продолжать оказывать помощь Афганистану в интеграции в региональные структуры и объединения.

    Шойгу также отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и борьбы с вызовами безопасности, такими как терроризм и незаконный оборот наркотиков. По его словам, США должны взять на себя основную ответственность за восстановление Афганистана после своих военных действий в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва планирует исключить талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном.

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    26 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    Трамп пообещал 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады

    Трамп анонсировал 25-процентные пошлины на все товары из Мексики и Канады из-за миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на товары из Мексики и Канады в ответ на миграцию и наркотрафик.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это станет одним из его первых шагов на посту президента.

    На своей странице в Truth Social Трамп написал: «Все знают, что тысячи человек попадают [в США] из Мексики и Канады, из-за чего преступность и наркотрафик достигли невиданных ранее показателей. 20 января одним из моих первых указов станет подписание всех необходимых документов, чтобы взимать с Мексики и Канады тарифы в 25% на все поставляемые в США товары». По его словам, у обеих стран есть все возможности для решения данной проблемы.

    Кроме того, Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена. Он сообщил, что китайские власти обещали бороться с наркоторговлей, но до сих пор не выполнили своих обещаний. Трамп подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация не изменится, США будут взимать дополнительные 10% пошлин на всю китайскую продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская Комиссия по наблюдению за экономикой и безопасностью в отношениях США и Китая (USCC) рекомендовала лишить Китай статуса постоянных нормальных торговых отношений, что может привести к значительным экономическим потерям для Китая.

    Незаконные перевозчики призывают мигрантов пересекать границу США с Мексикой до инаугурации Дональда Трампа, опасаясь ужесточения иммиграционной политики. Дональд Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    25 ноября 2024, 20:38 • Новости дня
    Noize MC оспорил штраф за дискредитацию армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Музыкант Noize MC (Иван Алексеев), признанный иноагентом, обжаловал штраф в 50 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии, следует из картотеки Тверского суда Москвы.

    Согласно судебным документам, Алексеев не признал свою вину, передает РИА «Новости». Его обвиняют в публикации от 15 августа 2024 года в новостном Telegram-канале Readovka, где он выразил негативное отношение к деятельности Вооруженных сил России.

    При этом представитель музыканта утверждает, что Алексеев не имеет отношения к данному каналу и не распространял указанный пост.

    В мае Noize MC пригрозили возбуждением дела за нарушение правил деятельности иностранного агента, в октябре на рэпера  составили протокол в Москве за дискредитацию использования российских Вооруженных сил, а в ноябре Тверской суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей за дискредитацию российских Вооруженных сил.

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    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана

    Сделка ОПЕК+ может развалиться в 2025 году либо из-за внешних врагов, в первую очередь США, либо из-за внутренних – а именно из-за Казахстана, считает Запад. Почему Казахстан может стать проблемой для ОПЕК+? И стоит ли картелю опасаться еще и нового президента США Дональда Трампа? Подробности

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    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско

    Россия может разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в МИД, это станет ответным шагом на действия со стороны США. В экспертном сообществе отмечают, что речь, скорее всего, идет о восточных регионах России. Какую угрозу представляют для США российские вооружения в Азии и как это отразится на балансе сил в Европе? Подробности

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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

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    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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