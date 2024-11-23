СК потребовал усилить борьбу с криминальными банкротствами в России

СК России намерен усилить меры по выявлению бенефициаров криминальных банкротств

Tекст: Вера Басилая

В письме руководства Следственного комитета России, направленном в контрольно-следственные отделы, подчеркивается необходимость принять дополнительные меры для повышения эффективности расследования финансовых преступлений. Эти меры направлены на борьбу с криминальными банкротствами, в том числе кредитно-потребительских кооперативов, передает РБК.

В документе особо отмечено, что сотрудники должны уделить внимание механизмам, которые помогут возмещать ущерб, причиненный гражданам. Механизмы включают выявление и документирование случаев вывода денежных средств, изобличение бенефициаров и руководителей, а также арбитражных управляющих, чья деятельность не соответствует закону.

Письмо было инициировано после координационного совещания правоохранительных органов, которое прошло в феврале под председательством генпрокурора России Игоря Краснова.

На совещании обсуждались риски криминализации финансового сектора из-за активного использования информационных технологий, что приводит к созданию финансовых пирамид в интернет-пространстве.

Краснов указал на проблемы в оперативной и следственной работе, подчеркнув, что чаще всего уголовные дела касаются лишь рядовых исполнителей, в то время как более сложные схемы остаются незамеченными.

Ранее Центробанк России обнаружил 3,4 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид за январь – сентябрь 2024 года, что более чем в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.