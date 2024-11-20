Путин предложил сделать космические услуги платными

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    Заявления о «российской диверсии» скрывают настоящих диверсантов на Балтике
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    Ставка на терроризм. Последний козырь режима Зеленского
    Российские войска освободили Ильинку в ДНР
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    США не увидели подготовки России к ядерному удару
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    В разрыве кабелей на Балтике заподозрили китайский сухогруз
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

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    20 ноября 2024, 14:08 • Новости дня

    Путин предложил сделать космические услуги платными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым заявил, что космические услуги, предоставляемые Роскосмосом, должны стать платными.

    По мнению главы государства, это необходимо для формирования рынка таких услуг и снижения бюджетной нагрузки, передает ТАСС.

    «Некоторые вещи нужно доработать, точно совершенно. Нужно обеспечить рынок космических услуг. Если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, так у нас никаких денег бюджетных не хватит», – сказал Путин.

    Мантуров сообщил, что власти уже начали работу над монетизацией космических услуг, в том числе через изменения в законодательстве о космической деятельности. По его словам, это затронет все ведомства и позволит формировать их бюджеты. «Вы поставили нам задачу, и мы монетизируем эту услугу», – подчеркнул он.

    Первый вице-премьер также отметил, что правительство рассчитывает на активное развитие коммерческого рынка космических услуг. Он подчеркнул, что сегодня практически все отрасли используют услуги дистанционного зондирования Земли, и этот рынок активно растет.

    В июле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, развертывание планируется начать в 2027 году. Ранее Путин заявил, что Россия остается лидером по нескольким направлениям в освоении космоса.

    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ

    ВС России уничтожили блокированную в Ольговской роще Курской области группировку ВСУ

    Уничтожена блокированная в Ольговской роще группировка ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение ВСУ в нескольких населенных пунктах, уничтожив более 400 солдат и значительное количество техники, включая бронемашины и артиллерийские установки, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово в Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, завершено уничтожение группировки ВСУ, которая была блокирована в районе Ольговской рощи.

    Удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерийский огонь нанесли поражение живой силе и технике противника в населенных пунктах Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка и других. Под огонь также попали районы Сумской области, такие как Басовка и Беловоды.

    Потери ВСУ за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, включая одну Marder производства ФРГ, и четыре БТР, включая М113 производства США. Также уничтожены самоходная артиллерийская установка «Богдана», AS-90 британского производства, станция РЭБ и двадцать автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 390 военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника.

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    19 ноября 2024, 23:07 • Новости дня
    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности

    Вучич заявил, что Москва применит ядерное оружие при угрозе безопасности России

    Вучич предупредил о готовности России применить ядерное оружие в случае опасности
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.

    Президент Сербии Александр Вучич высказал серьезные опасения относительно возможного применения ядерного оружия Москвой. Вучич подчеркнул, что угроза использования этого вида оружия становится реальной, если Россия окажется в опасности и не будет других вариантов для защиты, сообщает ТАСС.

    В обращении к гражданам Вучич отметил, что после ракетных ударов Украины по Брянской области он ожидает новые действия России против энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что последствия могут стать катастрофическими и привести к полномасштабному ядерному конфликту.

    «Некоторые, которые не знают президента Путина, говорят, что он не сделает этого, угрожает впустую. Те, кто так говорят, – ненормальные. Если под угрозой окажется безопасность Москвы, безопасность его сил, если он увидит, что нет другого выхода, я вам говорю, даже если он рассердится на меня, он не будет колебаться ни минуты. Применит ядерное оружие», – заявил Вучич, добавив, что «мало кто знает Путина» так, как он сам.

    Ранее Вучич заявил, что основное отличие России от западных стран для него заключается в том, что Россия не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию.

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    20 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра

    Онуфриенко: Освобождение Часова Яра стало вопросом нескольких недель

    Военный аналитик спрогнозировал сроки освобождения Часова Яра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре и заняли центр города.

    «Бои в Часовом Яре длятся более полугода. До сих пор действия происходили в основном в микрорайоне Октябрьский», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС России, усилив давление на противника, «одним рывком в течение суток» освободили этот район города. «Затем наши бойцы, преодолев узкий перешеек между Октябрьским и основными линиями обороны ВСУ, оказались в центре Часова Яра», – добавил собеседник.

    Онуфриенко уточнил: сейчас бои идут за Часовоярский огнеупорный комбинат. «По всей видимости, противник решил, что его основной укрепрайон, опирающийся на бывший завод, находится в безопасности. Российские войска усыпили бдительность противника, и он ничего не смог противопоставить нашему удару», – считает аналитик.

    Он напомнил, что после освобождения Артемовска ВСУ отошли в Часов Яр и с тех пор удерживают этот населенный пункт. Продвижение армии России на этом участке фронта осложняется топографическими особенностями местности. «Донецкая агломерация – это целая сеть близко расположенных друг к другу населенных пунктов. Более того, укрепрайон ВСУ в Часовом Яре изначально опирался на канал Северский Донец – Донбасс, который является объективным препятствием для прохода бронетехники», – пояснил Онуфриенко.

    «Кроме того, учитывая, что рядом с Часовым Яром расположены Константиновка и масса других населенных пунктов, противник получал возможность наносить удары из глубины оборонительных рубежей по наступающим войскам. Этим и определяется тяжесть боев в Донецкой агломерации», – объясняет собеседник.

    Между тем российские войска параллельно обходят противника по флангам. «В частности, они наступают на Ступочки, охватывая Часов Яр с юга», – напомнил аналитик. По его прогнозам, после занятия Часовоярского огнеупорного завода освобождение города станет вопросом нескольких недель. Как полагает собеседник, взятие Часова Яра создаст предпосылки для последующего наступления с севера на юг по направлению к Торецку. «А после этого можно ожидать продвижения дальше на запад», – заключил Онуфриенко.

    Военный обозреватель Юрий Подоляка в свою очередь отметил, что потеря ВСУ завода и прилегающего к нему микрорайона высотной застройки делает невозможным дальнейшее удержание противником оставшихся частей города. «Он будет вынужден откатываться с этой наиважнейшей точки Северного Донбасса по направлению к Константиновке, Дружковке и Краматорску», – допускает он.

    «А еще надо помнить, что сегодня боевые действия – это в первую очередь война дронов. А Часов Яр – наивысшая точка Северного Донбасса (аналог значимости высот в районе Горняка). Потеря контроля над ней для противника обернется ухудшением возможностей работы их БПЛА. И соответственно, в улучшении работы наших беспилотных систем. Это однозначно скажется на всех последующих сражениях в этом районе», – считает аналитик.

    Ранее российские войска прорвали оборону ВСУ в Часовом Яре (ДНР) и заняли центр города. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию вооруженных формирований Украины, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на полтора километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроен Часов Яр с точки зрения обороны и каким образом его будет освобождать российская армия.

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    19 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Сборная России по футболу разгромила команду Сирии в товарищеском матче

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сборная России по футболу одержала убедительную победу над командой Сирии со счетом 4:0 в товарищеском матче в Волгограде, где присутствовали более 35 тыс. зрителей.

    В первом тайме на 33-й минуте Максим Осипенко открыл счет, во втором тайме на 53-й минуте Илья Самошников удвоил преимущество, передает ТАСС. Алексей Миранчук забил третий гол на 66-й минуте, а Максим Осипенко завершил разгром, забив четвертый мяч на 80-й минуте матча.

    Ранее 15 ноября сборная России также одержала победу со счетом 11:0 над командой Брунея в Краснодаре, что стало крупнейшей победой в ее истории. Обе победы будут учтены в рейтинге ФИФА. На данный момент сборная России занимает 34-е место, а команда Сирии находится на 93-й позиции.

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    19 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров: Ударами ATACMS по Брянской области Запад хочет эскалации

    Лавров заявил об участии США в ударах ВСУ по Брянской области ракетами ATACMS

    Удары Вооруженных сил Украины по Брянской области ракетами ATACMS являются сигналом стремления Запада к эскалации конфликта, эта атака была бы невозможна без участия США, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

    По словам Лаврова, применение таких высокотехнологичных ракет было бы невозможно без участия США, передает ТАСС. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на эту связь.

    Министр отметил, что использование ракет ATACMS для ударов по Брянской области подчеркивает, что Запад заинтересован в усилении напряженности.

    Ранее Минобороны сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Газета New York Times писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    20 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Западу не удалось изолировать Россию на фоне сообщения о визите Путина в Индию

    Bloomberg: Путин посетит Индию, несмотря на попытки изоляции России

    Tекст: Максим Попов

    Визит президента России Владимира Путина в Индию подчеркивает неудачу западных попыток изолировать Россию на международной арене, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, президент России примет участие в переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Это станет ответным визитом после двух поездок Моди в Россию. Запланированная поездка Путина подчеркивает сохраняющиеся тесные отношения между двумя странами, несмотря на международное давление, передает ТАСС.

    Отмечается, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что после визитов Нарендры Моди в Россию начнется подготовка к поездке российского лидера в Индию. Однако детали и сроки визита пока не уточняются. Тем не менее, данное событие демонстрирует, что Россия продолжает активно участвовать в международных отношениях, не смотря на попытки ее изоляции.

    Накануне стало известно, что Путин поблагодарил Моди за содействие в урегулировании конфликта на Украине.

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    20 ноября 2024, 04:37 • Новости дня
    РЖД запланировали увеличить глубину продаж билетов до 180 дней

    РЖД запланировали увеличить период продажи билетов до 180 дней вместо 120

    Tекст: Максим Попов

    В России планируется увеличение глубины продаж железнодорожных билетов до 180 дней, заявил глава «Федеральной пассажирской компании» Владимир Пястолов.

    В настоящее время железнодорожные билеты в России можно приобрести максимум за 120 дней до отправления. Пястолов отметил, что увеличение периода до 180 суток позволит пассажирам лучше планировать свои поездки и обеспечит более гибкие условия покупки, передает РИА «Новости».

    По его словам, компания намерена продолжать улучшать систему бронирования и внедрять новые технологии для удобства пассажиров. Это также может способствовать росту пассажиропотока и укреплению позиций железнодорожных перевозок в транспортной системе страны.

    До этого сообщалось, что РЖД предварительно одобрили продажу Рижского вокзала в Москве.

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    19 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Лавров оценил итоги саммита G20

    Лавров оценил итоги саммита G20 в Бразилии как позитивные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саммит «Группы двадцати» (G20) в Бразилии завершился позитивными итогами, несмотря на попытки Запада доминировать в повестке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятии.

    Лавров подчеркнул, что в ходе саммита были достигнуты важные договоренности, передает ТАСС. «Сегодня завершается саммит «Группы двадцати». Это кульминация председательства Бразилии в «Двадцатке», которая руководила ей в течение всего года, провела большое количество мероприятий, как это обычно и бывает. И я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно», – сказал глава российского МИД.

    Он также отметил, что странам коллективного Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита. Лавров подчеркнул, что ни одна из стран мирового большинства и Глобального Юга не поддержали попытки Запада изменить повестку дня. «Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось, никто его из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал», – заявил он.

    Кроме того, Лавров сообщил, что большинство делегаций стран Глобального Юга на саммите отмечали засилье западных представителей в международных структурах. Это, по его словам, было одной из ключевых тем обсуждения среди делегатов.

    Как ранее писала газета Financial Times, на саммите G20 в Бразилии европейцы отказались от жестких формулировок к России по Украине из-за опасений сорвать принятие итогового коммюнике. Также сообщалось, что страны G20 приняли декларацию, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

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    20 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации

    Дипломат Долгов: С призывами о деэскалации Макрону следует обращаться к Байдену, а не к Путину

    Долгов обвинил Макрона в лицемерии за призывы к Путину о деэскалации
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сначала Запад санкционирует удары вглубь России, а затем Эммануэль Макрон призывает Москву к деэскалации. Подобная позиция президента Франции выглядит смешно и нелепо, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Макрон призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН.

    «Позиция Эммануэля Макрона крайне лицемерная», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. Говоря об упомянутом президентом Франции Уставе ООН, собеседник напомнил, что Париж сам является нарушителем.

    «Французские власти, во-первых, снабжают Украину оружием, которое убивает мирных жителей, а во-вторых, продолжают проводить колониальную политику в некоторых частях Африки. Это и есть нарушение Устава ООН. Поэтому, как говорится, чья бы корова мычала, ну уж Макрон-то точно должен здесь помолчать», – подчеркнул собеседник.

    Дипломат уточнил: если же президент Франции решил раздавать советы, то с подобными призывами ему следует обратиться к самому себе, а также к своим западным коллегам. Что касается заявления Макрона о деэскалации конфликта, то Долгов счел это «самодискредитацией» французского лидера. «Запад санкционирует удары вглубь России, а затем звучат такие заявления. Это просто смешно», – отметил спикер.

    «Гражданам Франции, конечно, решать, кто у них президент. Но, честно говоря, будь я французом, мне было бы стыдно за такого главу государства, как Макрон», – признался Долгов. На этом фоне он обратил внимание на действия канцлера Германии Олафа Шольца, у которого «появляются проблески сознания». Тот, напомним, отказался поставлять Киеву ракеты Taurus.

    «Париж же идет дальше в обеспечение интересов администрации Джо Байдена», – указал собеседник. Он заметил, что прежде противник уже бил по Крыму и новым регионам России. По мнению дипломата, дальнобойная эскалация, на которую пошел Запад, не изменит исход конфликта.

    «На каждую ракету мы найдем достойный ответ. Определенные шаги уже предпринимаются. Так, президент России утвердил обновленную ядерную доктрину. Макрону, кстати, следовало бы с ней ознакомиться», – заключил Долгов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН. Заявление было сделано на фоне ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    «Я призываю президента Владимира Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», – сказал Макрон на полях саммита стран «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    Напомним, накануне Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Между тем во вторник Минобороны заявило об ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Джо Байден разрешил ракетные удары вглубь России. По мнению некоторых экспертов, побудить его к эскалации могли не только лидеры стран ЕС, но и Дональд Трамп.

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    19 ноября 2024, 20:33 • Новости дня
    Политолог: «План стойкости» Зеленского пуст в идейном и практическом плане

    Политолог Скачко: «План стойкости» стал жалкой попыткой Зеленского сохранить власть

    Политолог: «План стойкости» Зеленского пуст в идейном и практическом плане
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В новом плане Зеленского нет конкретных предложений и сроков, все размыто до предела. А пункты, касающиеся гуманитарных аспектов жизни страны, написаны настолько обще, что их можно применить почти в любой другой стране мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский представил «план стойкости» Украины.

    «Так называемый «план стойкости» нужен Владимиру Зеленскому лишь для одной цели: это своеобразная страховка на случай, если западные государства вынудят его проводить выборы на Украине. Конечно, он всеми силами пытается отсрочить кампанию, и для этого ему и необходима бесконечная война», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако положиться исключительно на конфликт он не может. В конечном счете, у него нет гарантий, что в Вашингтоне не вспомнят о желании поиграть в демократию и провести выборы. В таком случае он скажет, что «план стойкости» – это его предвыборная программа», – добавил Скачко.

    «При этом «план стойкости» максимально пуст в идейном и практическом плане. В нем нет конкретных предложений и сроков, все размыто до предела, а пункты, касающиеся гуманитарных аспектов жизни страны, написаны настолько обще, что их можно применить почти в любой другой стране мира», – отмечает эксперт.

    «В целом, Зеленский постоянно стоит какие-то планы: «мира», «победы», теперь «стойкости». Если ты как политик постоянно строишь планы, но ни один не доводишь до конца, то пора бы признаться в собственной лени, неспособности сосредоточиться и прекратить демонстрацию этого скудоумия», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский представил «план стойкости» Украины. Инициатива состоит из десяти пунктов, следование которым должно помочь государству выстоять в условиях продолжающегося конфликта. По его словам, этот документ станет первой доктриной страны, призванной провести ее «от войны к миру».

    Каждое положение плана имеет собственное название. «Единство» отражает стремление Украины войти в состав ЕС и НАТО. При этом страна должна будет отказаться от проведения выборов президента до окончания конфликта. Пункт «фронт» регламентирует проведение военных операций ВСУ, в том числе и на территории России.

    План также предусматривает наращивание производства оружия на территории самой Украины и привлечение инвестиций в развитие ОПК государства. Отмечается, что в следующем году в стране будет создано около трех тыс. ракет. Зеленский также акцентировал внимание на необходимости поддержания «культурного суверенитета».

    План уже раскритиковали некоторые депутаты Верховной рады. Так, Ярослав Железняк заявил, что в проекте имеется слишком много общих фраз. Выступление Зеленского он охарактеризовал как запутанное, а пункт «финансы», по его оценке, является «полной фигней».

    В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) счел тезисы о «культурном суверенитете» «полным идиотизмом». Другие парламентарии сочли инициативу оторванной от реальности.

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    19 ноября 2024, 18:31 • Новости дня
    Лавров назвал ядерное оружие средством для предотвращения ядерной войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия считает ядерное оружие основным средством для предотвращения ядерного конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20.

    «Мы убеждены, что ядерное оружие – это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Министр также выразил надежду, что западные страны ознакомятся с обновленной ядерной доктриной России. Он отметил, что доктрина официально опубликована, в документе подтверждены основы политики России в области ядерного сдерживания.

    Лавров добавил, что надеется, что западные страны будут изучать доктрину во всей ее полноте, а не выборочно, как это происходит с Уставом ООН, где, по его мнению, они рассматривают только те положения, которые соответствуют их интересам.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о важности глубокого анализа текста новой ядерной доктрины России как внутри страны, так и за ее пределами. Он также отметил, что обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России или Белоруссии, создавая критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности.

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    20 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин поручил решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Путин поручил Мантурову решить проблему с Томторским месторождением в Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин во время встречи с первым вице-премьером Денисом Мантуровым поручил ему заняться решением проблемы с неиспользуемым Томторским месторождением редкоземельных металлов в Якутии.

    Путин отметил, что этот ресурс имеет стратегическое значение для России и необходимо, чтобы месторождение начало активно эксплуатироваться, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул необходимость взаимодействия с компаниями, которые ранее получили права на разработку месторождения, но до сих пор не начали вкладывать средства в развитие проекта. Он указал на возможность сотрудничества с другими компаниями или государством как на возможные пути решения проблемы.

    «Мне руководитель Якутии не так давно с сожалением говорил о том, что у них есть в республике [месторождение] <…>, но оно «висит». И те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. С ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством. Это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас», – заявил президент.

    Ранее сообщалось, что ученые Института нефти и газа провели геологические исследования и выявили перспективные зоны для разработки в Красноярском крае и Якутии. В сентябре министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что крупные и легкодоступные месторождения полезных ископаемых в России практически исчерпаны.

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    20 ноября 2024, 03:13 • Новости дня
    СК ужесточил обвинение экс-замминистра Иванову по делу о растрате

    Иванова обвинили в организации двух растрат и отмывании средств банка «Интеркоммерц»

    Tекст: Максим Попов

    Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более четырех млрд рублей.

    Следственный комитет ужесточил обвинение, предъявленное экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает ТАСС. Генералу вменили организацию двух случаев растраты и участие в отмывании денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех млрд рублей.

    «Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов (ст. 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 млрд рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (ст. 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», – рассказал собеседник агентства.

    Также стало известно, что СК просил Басманный суд Москвы ограничить Иванова в ознакомлении с материалами уголовного дела до 22 ноября.

    Напомним, в начале октября СК завершил расследование против экс-замминистра Иванова. Ему было предъявлено обвинение в растрате свыше 3 млрд и 200 млн рублей. Один из эпизодов связан с банком «Интеркоммерц», где Иванов организовал перечисление крупной суммы на счета иностранных фирм под видом валютных сделок. Другой эпизод связан с Керченской переправой, где Минобороны через «Туринвест сервисиз лимитед» приобрело два парома.

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