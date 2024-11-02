Tекст: Александра Юдина

По его словам, Запад применяет скрытую схему поставок вооружений Украине, передает РИА «Новости».

Константинов отметил, что заявления о запретах со стороны западных стран являются лишь прикрытием, позволяющим доставлять ракеты в разобранном виде. Константинов добавил, что после получения ракет Украина может заявить о собственном производстве и запуске этих вооружений.

Также глава парламента Крыма охарактеризовал власти Украины как беспринципных людей, готовых применить любое оружие по достижении им необходимой дальности. По его словам, угроза со стороны Киева недооценена, и необходимо пресекать их попытки нанести серьезный ущерб российским городам.

Константинов также отметил, что Запад заинтересован в продолжительной игре, стремясь истощить ресурсы России. Он указал, что западные страны не заботятся об уничтожении инфраструктуры Украины и ее народа, их цель – максимальный урон для России.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны. Вместе с тем экс-глава Пентагона Роберт Гейтс заявил, что США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.