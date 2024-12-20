Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.4 комментария
Премьер Испании отказался отправлять войска на Украину
Премьер Испании Санчес отказался отправлять войска на Украину
Испанские власти не планируют отправлять военных на Украину, несмотря на соглашение о безопасности, заключенное несколько месяцев назад, заявил премьер Испании Педро Санчес.
По итогам саммита ЕС Санчес, отвечая на вопрос о возможном участии Испании в гипотетических миротворческих силах ЕС на украинской территории, заявил, что страна не планирует отправку своих военных на Украину, передает РИА «Новости». Он напомнил о двустороннем соглашении по безопасности, подписанном с Киевом несколько месяцев назад.
Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов», а также чтобы избежать обвинений в разделении страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, и призвал не забегать вперед, подчеркивая необходимость полноценного мира.