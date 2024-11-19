Tекст: Ольга Иванова

Согласно сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), бундесвер начал обучать представителей немецких коммерческих предприятий, как подготовиться и реагировать в случае возможного военного конфликта с Россией. Обучение проводится на основе секретного документа под названием «План оперативных действий в Германии», одобренного немецкими политиками, передает ТАСС.

FAZ сообщает, что на встрече в Торговой палате Гамбурга подполковник и глава командования федеральной земли Гамбурга Йорн Плишке дал конкретные указания представителям предприятий. В частности, на каждую сотню сотрудников предложено подготовить как минимум пять дополнительных водителей грузовиков. Это объясняется тем, что 70% занятых в логистике в ФРГ – выходцы из Восточной Европы, которые могут покинуть страну в случае конфликта.

Издание отмечает, что такие встречи проводятся по всей Германии. Неназванные источники в бундесвере подтвердили FAZ, что всем командованиям федеральных земель поручено организовывать подобные мероприятия, чтобы обеспечить готовность компаний к возможным угрозам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы наибольшей угрозе со стороны России «чудовищной глупостью», подчеркнув, что оно демонстрирует незнание истории собственной страны, и выразила надежду на осознание немецкими политиками тупиковости антироссийской линии.