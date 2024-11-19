Участники «На-На» простились с Владимиром Левкиным

Tекст: Мария Иванова

Участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин прибыли на церемонию прощания с бывшим солистом группы Владимиром Левкиным, сообщает ТАСС.

Прощание с Левкиным проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. Вместе с участниками группы проститься с артистом пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги.

Владимир Политов, вспоминая коллегу, отметил: «Он очень лиричный и романтичный человек в душе был. Он очень любил жизнь, писал замечательные стихи». Отметив, что Левкин не давал поводов для беспокойства о своем здоровье, Политов рассказал, что уход Левкина из группы не был неожиданностью. Решение покинуть коллектив готовилось заранее, и обид у участников группы не осталось.

Вячеслав Жеребкин рассказал, что виделся с Левкиным в последнее время только на концертах и съемках, а жалобы на здоровье от коллеги не слышал. Михаил Игонин подчеркнул, что все встречи с Левкиным были позитивными и происходили в дружелюбной атмосфере. Он добавил, что у Левкина было прекрасное качество – любовь к семье, и отметил хорошее настроение, с которым проходили их общения.

Вопрос о том, планируют ли участники группы посвятить песню или иной проект в память о Левкине, остается открытым. Жеребкин отметил, что они подумают над этим, добавив: «Все может быть». После прощания Владимир Левкин будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет, о чем сообщила его жена. Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выразила соболезнования, отмечая его жизнерадостность и приветливость.