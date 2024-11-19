Писториус назвал диверсией разрыв кабеля в Балтийском море

  • Новость часаРоссийские войска освободили Новоселидовку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
    Кремль сообщил о повышенном внимании к ракетной угрозе в Курской области
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    Представлен логотип празднования 80-летия Победы
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    3 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    19 ноября 2024, 12:13 • Новости дня

    Писториус назвал диверсией разрыв кабеля в Балтийском море

    Министр обороны Германии Писториус заподозрил диверсию в повреждении кабеля C-Lion1

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1 в Балтийском море могло быть результатом диверсии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв кабеля C-Lion1 является «очень ясным сигналом о том, что там что-то происходит» и можно говорить о гибридной акции, передает ТАСС.

    Писториус заявил, что «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».

    «Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», – добавил Писториус.

    По его словам, пока неизвестно, кто именно это сделал, но в Германии вынуждены исходить из версии о диверсии.

    Директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть.

    В понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, проходящий вдоль трубопровода «Северный поток».

    16 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Германии Анналену Бербок оголтелой ксенофобкой за заявления о необходимости поставок дальнобойного оружия Киеву.

    В своем Telegram-канале Мария Захарова обратилась к высказываниям главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставить Киеву дальнобойное оружие. Захарова резко отреагировала на эти слова, назвав Бербок «оголтелой ксенофобкой» и задала ей ряд вопросов, связанных с нацистским прошлым Германии.

    Так, Захарова поинтересовалась, не настало ли время отменить почетные звания, которыми были награждены Гитлер и другие нацистские лидеры в немецких городах.

    Захарова подчеркнула, что многие города бывшей Западной Германии до сих пор не лишили Гитлера статуса почетного гражданина, в отличие от городов на территории бывшей ГДР, которые это сделали. Она также указала на существование около 40 казарм Бундесвера, названных в честь нацистских генералов, и выразила удивление по поводу того, что могилы нацистов продолжают содержаться за счет бюджета Германии.

    Вопрос Захаровой касался и компенсаций блокадникам Ленинграда. Она напомнила, что Германия выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности, игнорируя остальных жителей Ленинграда. Захарова выразила недовольство тем, что Берлин настаивает на урегулированности репарационных вопросов, в то время как выплаты эсэсовцам продолжаются.

    «Берлин официально заявляет, что блокада Ленинграда якобы не является актом геноцида, хотя по оценке историков, в годы блокады погибло больше мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых», – указала Захарова.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости поставки Украине дальнобойных систем.


    Коментарии (22)
    17 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    Песков рассказал о тональности разговора Путина и Шольца
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что тональность телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем была деловой.

    Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, отметил, что стороны изложили свои позиции, что способствовало конструктивной беседе.

    Песков отметил, что разговор состоялся в момент, когда сложились подходящие условия для возобновления диалога, подчеркнув, что «ситуация имеет свою диалектику развития». Он добавил, что политическая воля на возобновление диалога приветствуется, особенно потому, что Путин открыт для обсуждений.

    По его словам, Путин говорил на русском языке через переводчика, несмотря на знание немецкого языка. Песков подтвердил, что «на русском, конечно, через переводчика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (9)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    Шольц после разговора с Путиным не увидел изменений в позиции России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, но выразил разочарование отсутствием изменений в позиции Москвы по Украине.

    Шольц охарактеризовал свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным как важный и подробный, передает ТАСС. Однако он отметил, что не заметил никаких изменений в позиции Москвы по поводу событий на Украине. Шольц подчеркнул, что в ходе разговора с Путиным дал понять, что западная поддержка Киева не ослабнет.

    Шольц, выступая перед журналистами в Берлине перед отъездом в Бразилию на саммит Группы двадцати, заявил, что разговор был важным, но не давал поводов ожидать изменения во взглядах российского президента. Он отметил, что это не является хорошей новостью.

    Канцлер добавил, что, по его мнению, было бы неправильно, если бы переговоры между американским и российским президентами состоялись без участия главы правительства одной из ведущих европейских стран. Шольц подчеркнул, что в Германии есть те, кто поддерживает такую идею, но он не относится к их числу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним. В Кремле сообщили, что телефонный разговор между Путиным и Шольцем длился один час. Президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование после звонка Шольца Путину. Германский политолог Александр Рар сказал, что то, что телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся, уже большая удача, однако для урегулирования конфликта на Украине предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (45)
    16 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что понять позицию президента России Владимира Путина по украинскому урегулированию можно, только обсудив этот вопрос напрямую с ним.

    Единственный способ понять позицию Путина по переговорам об урегулировании конфликта на Украине – это лично обсудить этот вопрос с ним, сказал Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung, передает РБК.

    По его мнению, размышлять о мотивах Путина бессмысленно.

    У Шольца поинтересовались, почему Путин должен вступать в переговоры, если Россия укрепляет свои позиции. Канцлер отметил, что рассуждать о мотивах Путина не имеет смысла. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», – заявил он.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц позвонил по телефону президенту России Владимиру Путину, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини отметил, что главы европейских стран могут начать звонить президенту России после того, как ему позвонил канцлер ФРГ.

    Коментарии (21)
    19 ноября 2024, 10:12 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны, заявила депутат Бундестага, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт заявила, что следующий кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о вводе в эксплуатацию оставшейся целой трубы «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что подрыв трубопроводов был серьезным ударом по экономике Германии и террористическим актом против немецкой и европейской инфраструктуры.

    «Высокие цены на энергоносители – одна из главных причин нынешнего экономического кризиса», – заявила депутат.

    По ее мнению, высокие цены на энергоносители поставили под угрозу десятки тысяч рабочих мест в промышленной сфере.

    Вагенкнехт также призвала новый созыв Бундестага учредить специальный комитет для расследования подрыва «Северных потоков», так как генеральная прокуратура Германии не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса сообщила о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

    Коментарии (15)
    16 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы европейских стран могут начать звонить президенту России Владимиру Путину после того, как ему позвонил канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил обозреватель Corriere della Sera Федерико Рампини.

    Рампини в своем материале для Corriere della Sera отметил, что этот звонок стал первым международным эффектом избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    До инаугурации Трампа остается еще пара месяцев, в отношениях с Москвой уже чувствуется разморозка, подчеркнул автор.

    По мнению обозревателя, попытки диалога с российским президентом прерывались в Европе под давлением администрации действующего американского президента Джо Байдена.

    Канцлер ФРГ оказался первым из западных лидеров, кто взял на себя инициативу, что вызвало недовольство в Париже и Брюсселе, а также настороженность в Варшаве, Риге и Стокгольме.

    Напомним, канцлер Олаф Шольц инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что политики беседовали один час.

    Коментарии (8)
    18 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине

    Министр обороны Германии Писториус не поверил в возможность изменить ситуацию на Украине с помощью ракет Taurus

    Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине
    @ Defense Ministry ROK/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменили бы ситуацию в конфликте на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Taurus не изменили бы ситуацию», – приводит слова Писториуса ТАСС со ссылкой на ARD.

    При этом он добавил, что существуют «вещи, о которых нельзя публично говорить». Писториус сказал, что в ситуации вокруг Taurus имеются «аргументы, которые действительно важны для национальной безопасности и стратегии в НАТО».

    Министр также призвал задуматься о долгосрочной помощи Киеву, вместо того чтобы концентрироваться на теме поставок ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, США разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, Париж и Лондон также дали разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости поставки Украине Taurus, однако канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не намерена изменять свою позицию по данному вопросу.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»

    Президент Дуда заявил о возможной договоренности Германии с Россией по «Северному потоку»

    Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Германия может «самовольно» договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток», заявил президент Польши Анджей Дуда.

    Президент Польши выразил сомнение в том, что разговор Шольца с Путиным был согласован с союзниками. Он полагает, что канцлер действовал самостоятельно, возможно, стремясь возобновить энергетические контракты с Россией для дальнейших закупок ресурсов, передает РИА «Новости».

    Польша долгое время выступала против этой инициативы, и Дуда подчеркнул, что страна протестовала против подобных действий на протяжении многих лет.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что германская пресса утверждает о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода «Северный поток».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

    Коментарии (6)
    16 ноября 2024, 16:47 • Новости дня
    Кремль раскрыл подробности о разговоре Путина и Шольца

    Песков: Путин и Шольц разговаривали по телефону ровно час

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем длился один час, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, беседа между двумя лидерами продолжалась ровно один час, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, что опровергает ранее появившуюся информацию о такой инициативе со стороны французского лидера.

    Ранее Путин и Шольц провели телефонные переговоры по инициативе канцлера ФРГ, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины, а также затронули темы энергетического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Шольц звонил Путину.

    Коментарии (0)
    19 ноября 2024, 01:20 • Новости дня
    Шольц назвал правильным решением звонок Путину

    Шольц назвал правильным решение провести переговоры с Путиным

    Шольц назвал правильным решением звонок Путину
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом России Владимиром Путиным – правильное решение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц в ходе пресс-конференции на полях G20 в Рио-де-Жанейро заявил о необходимости «действовать и говорить». «Это было и остается правильным – разговаривать сейчас с российским президентом», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Phoenix.

    Шольц подчеркнул, что Европа должна сохранять возможность донести до Москвы свои взгляды и цели, несмотря на отсутствие изменений в позиции самого Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором стал Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине является прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, игнорирующей интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Дуда обвинил Шольца в попытке восстановить связи с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность по поводу телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным, предполагая, что это может быть попыткой восстановления прежних экономических и энергетических связей, включая работу газопровода «Северный поток».

    В ходе выступления перед вылетом в Иорданию, которое транслировал телеканал TVP Info, Дуда подверг сомнению, согласовывал ли Шольц свои действия с союзниками, передает ТАСС. Он отметил, что германская пресса утверждает о поисках соглашений с Россией для восстановления энергетических контрактов, что может означать возобновление работы газопровода «Северный поток».

    «У вас нет такого впечатления, что это было некой попыткой поиска возврата к прежним отношениям с Россией?» – задал вопрос польский лидер.

    Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Шольц фактически унизил главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что ничего не обсуждал за спиной Украины в разговоре с Путиным.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст».

    Коментарии (3)
    17 ноября 2024, 19:19 • Новости дня
    Шольц сообщил, что Зеленского не пригласили на саммит G20

    Шольц сообщил, что Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу отсутствия приглашения для президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки», передает агентство DPA.

    Шольц сообщил, что Владимир Зеленский в этом году не был приглашен на саммит «Большой двадцатки», передает РИА «Новости». Шольц отметил, что в предыдущие годы Зеленский участвовал в таких встречах, и выразил сожаление по поводу изменений в практике приглашений.

    «Сожалею, что в отличие от прошлых встреч, Зеленского не пригласили на эту», – сказал Шольц журналистам перед вылетом на саммит.

    Канцлер подчеркнул, что ранее активно поддерживал участие Зеленского в таких встречах и назвал отсутствие приглашения свидетельством серьезных вызовов, стоящих перед мировыми лидерами.

    Саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября, в нем примут участие лидеры крупнейших экономик мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 по поручению президента Владимира Путина.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 03:28 • Новости дня
    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину

    Макрон не исключил телефонного разговора с Путиным, Стармер сообщил об отсутствии подобных планов

    Макрон и Стармер рассказали о планах позвонить Путину
    @ Henri Szwarc/Starface/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «когда позволит контекст». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что у него таких планов нет.

    Макрон заявил, что разговор будет возможен, «когда появятся соответствующие условия и обстоятельства». Он выразил поддержку дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Однако, как заявил Макрон, речь не должна идти о «капитуляции Украины», передает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

    При этом французский президент заявил, что, по его мнению, «Путин не готов к переговорам с Киевом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    В свою очередь, Стармер, комментируя решение канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России, сказал, что «это дело канцлера Шольца – с кем ему говорить». «Я не планирую разговаривать с Путиным», – заявил Стармер Sky News.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил ARD о необходимости продолжать попытки наладить диалог с Россией по Украине: «Нужно постоянно пытаться это делать и одновременно поддерживать Украину». Он также сказал, что не видит изменения курса Москвы.

    Напомним, Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры впервые за два года, инициатором беседы выступил Берлин. Путин напомнил Шольцу, что кризис на Украине стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, которая полностью игнорирует интересы Москвы в сфере безопасности. Президент также подчеркнул, что Россия открыта к возобновлению переговоров.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 14:31 • Новости дня
    Германия оставила без изменений решение о поставках Taurus Украине

    Кабмин Германии подтвердил неизменность решения Шольца по ракетам Taurus

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов по России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus.

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение президентом США Джо Байденом нанесения ударов американским дальнобойным оружием по территории России не изменит позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок крылатых ракет Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя кабмина Германии Вольфганга Бюхнера на брифинге для журналистов.

    Бюхнер подчеркнул: «Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus». Это заявление стало ответом на вопрос журналистов о возможных изменениях в политике Германии после одобрения США ударов по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по информации СМИ, США разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области, Париж и Лондон также дали разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла о необходимости поставки Украине Taurus, однако канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия не намерена изменять свою позицию по данному вопросу.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил надежду, что Запад воспринял предупреждение о том, что дальнобойные удары вглубь России означают прямое участие НАТО в военных действиях против РФ, и подчеркнул необходимость ответных мер.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 14:45 • Новости дня
    Минобороны Германии: У Киева нет дальнобойного оружия из Берлина

    Минобороны ФРГ заявило об отсутствии дальнобойного оружия в поставках Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В поставках вооружений Киеву отсутствует дальнобойное оружие, заявила представитель Минобороны Германии Натали Еннинг.

    «Все поставленные нами вооружения не подпадают под категорию дальнобойного оружия», – сказала она, сообщает ТАСС.

    Это заявление прозвучало в ответ на вопросы о характере предоставляемой Украине военной поддержки.

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что она поддержала решение США одобрить удары ракетами ATACMS по территории России, несмотря на разногласия с канцлером Олафом Шольцем, подчеркнув важность соблюдения международного права.

    Правительство Германии подтвердило, что одобрение США ударов по России не изменит решение канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине ракеты Taurus.

    Коментарии (4)
    Главное
    Лукьянов: Разгон спецназом протестующих в Тбилиси не станет началом майдана
    Медведев предрек Третью мировую войну
    В Госдепе подтвердили разрешение Байдена на удары вглубь России
    Берлин заявил о паритете Украины с Россией по артиллерийским снарядам
    Американские неонацисты провели марш со свастиками
    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией
    В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............