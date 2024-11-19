Писториус назвал диверсией разрыв кабеля в Балтийском море

Министр обороны Германии Писториус заподозрил диверсию в повреждении кабеля C-Lion1

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв кабеля C-Lion1 является «очень ясным сигналом о том, что там что-то происходит» и можно говорить о гибридной акции, передает ТАСС.

Писториус заявил, что «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».

«Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», – добавил Писториус.

По его словам, пока неизвестно, кто именно это сделал, но в Германии вынуждены исходить из версии о диверсии.

Директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть.

В понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, проходящий вдоль трубопровода «Северный поток».