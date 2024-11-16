16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.43 комментария
Заложников в пригороде Парижа захватил сын владельца ресторана
Figaro: Заложников в ресторане в пригороде Парижа захватил сын владельца заведения
Сын владельца ресторана в пригороде Парижа взял в заложники нескольких сотрудников заведения, угрожая совершить самоубийство, вооружившись ножом, сообщила газета Figaro.
По данным газеты Figaro, мужчина захватил трех-четырех работников ресторана и угрожает покончить с собо, передает РИА «Новости».
Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что захват был совершен хозяином ресторана. Однако уточняется, что речь идет о сыне владельца заведения. СМИ со ссылкой на полицейских сообщили, что он вооружен ножом.
Парижская полиция подтвердила, что мужчина хочет покончить с собой. На место происшествия прибыл посредник французского спецназа BRI, который ведет переговоры с захватчиком.
Ранее в пригороде Парижа, в городе Исси-Ле-Мулино, произошел захват заложников в ресторане, и полиция оцепила район.
Франс Пресс сообщило, что захват заложников произвел хозяин ресторана.