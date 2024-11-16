Минобороны: Российская армия атаковала объекты энергетики и военного аэродрома на Украине

Tекст: Вера Басилая

Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. В ходе операции были поражены инфраструктура военного аэродрома, производственные цеха, места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, средствами ПВО России были сбиты четыре РСЗО HIMARS и 102 самолетных беспилотных аппарата.

С начала специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолетов, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танков и других боевых бронированных машин, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.