16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.10 комментариев
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Минобороны: Российская армия атаковала объекты энергетики и военного аэродрома на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военного аэродрома на Украине, используя авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины. В ходе операции были поражены инфраструктура военного аэродрома, производственные цеха, места хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 165 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, средствами ПВО России были сбиты четыре РСЗО HIMARS и 102 самолетных беспилотных аппарата.
С начала специальной военной операции уничтожено 648 самолетов, 283 вертолетов, 35 960 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 343 танков и других боевых бронированных машин, 1 489 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 972 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 28 437 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. Российские войска отбросили ВСУ на запорожском фронте, продвинувшись в нескольких стратегически важных районах, включая восточнее Урожайного и севернее Работино.