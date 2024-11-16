В Сириусе прошел патриотический фестиваль «За други своя»

В Сириусе состоялся фестиваль с участием исполнителей межрегиональных конкурсов

Всероссийский патриотический фестиваль «За други своя» прошел в рамках мероприятия «Кубок Защитников Отечества» на федеральной территории Сириус. Участниками фестиваля стали исполнители из Уфы, Калуги, Хабаровска и других городов, а также приглашенные артисты. Исполнялись авторские песни и стихи ветеранов, их близких и родных.

Герой России Алексей Романов подчеркнул значимость фестиваля для сохранения исторической памяти о мужестве.

«Эти стихи и песни рождались и на передовой, и в сердцах жен, матерей, отцов, детей наших героев. В каждом произведении – своя история», – заявил Романов.

На сцене выступали Руслан Щукин из Москвы, который исполняет песни, которые пишут военнослужащие в зоне СВО.

Также 19-летняя дочь погибшего героя Анастасия Алексеева из Псковской области исполнила песню «Ветеранам минувшей войны». Выступление Эрхаана, известного исполнителя из Якутии, также вызвало отклик у зрителей. Супруга участника СВО Олеся Спиридонова из Башкирии сочинила песню «Слышишь», когда муж не выходил на связь, когда был на СВО. В этот день на сцене они выступали вместе. Ветеран СВО Григорий Ильченко из Удмуртии исполнил собственную песню, которая была посвящена боевым товарищам.

Пять лет назад врачи предсказывали ему потерю зрения, но Ильченко не сдался. Он ушел добровольцем на СВО и по возвращении стал писать песни и выступать на концертных площадках.

На гала-концерте также выступили группы «Добробат» из Татарстана, «Ярополк» из Московской области, «Черные береты» из Калининграда и «Джанго» из Москвы. Мероприятие прошло в рамках фестиваля, объединившего представителей всех народов России.

Герой России Александр Даркович отметил важность таких фестивалей как «Кубок Защитников Отечества», на которых ветераны и представители народов России выступают единым фронтом.

«Эти ребята на передовой отстаивают интересы Родины. Все народы готовы объединиться для ратного подвига, спорта и творчества», – заявил Даркович.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по поручению Владимира Путина, занимается поддержкой ветеранов СВО. Он предоставляет медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение и трудоустройство, юридическую поддержку и адаптацию жилья под нужды инвалидов. С июня 2023 года фонд помог более чем 1 млн 568 тыс. заявителей.