Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.0 комментариев
Робот помог взять в плен бойцов ВСУ
Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен
Российская армия использовала роботизированную звуковещательную платформу для сдачи в плен украинских бойцов, находившихся в окружении севернее Курахово, сохранив при этом жизни солдат.
Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов к их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. После этого звуковещательная платформа снова убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.
Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.
Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки таких платформ, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные платформы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.
Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.
Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.
ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам. Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.
В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.