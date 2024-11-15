Звуковещательная платформа убедила украинских бойцов сдаться в плен

Tекст: Денис Тельманов

Как передают «Известия», бойцы российской группировки «Центр» применили беспилотную платформу, оснащенную громкоговорителями, для убеждения украинских боевиков сдаться в плен. После первого отказа украинских бойцов к их позициям была применена артиллерия, а позднее сброшены листовки с предложением добровольно сложить оружие. После этого звуковещательная платформа снова убедила оставшихся бойцов выйти из укрытия и сдаться.



Оператор звуковещательной платформы с позывным Ястреб рассказал, что платформа позволяет трансляцию в режиме реального времени и способна проникать в труднодоступные места, оставаясь на безопасном расстоянии. «Эта высокомобильная звуковещательная станция призвана сохранять жизни и наши, и противника», – отметил он.

Украинские командиры часто используют артиллерию для атаки таких платформ, однако благодаря скрытности и мобильности звуковещательные платформы успешно выполняют свои задачи, не подвергая операторов опасности. Украинские боевики иногда имитируют сдачу в плен для организации засад, однако российские военные предпринимают меры предосторожности.

Роботизированная платформа представляет собой четырехколесное устройство с громкоговорителями. Она позволяет операторам вести передачу в режиме онлайн и преодолевать минные заграждения, что делает ее эффективным средством для ведения психологической войны.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются эвакуировать личный состав из окруженных позиций в районе Курахово, Елизаветовки, Ильинки, Анновки и Успеновки, сталкиваясь с потерями при отступлении.

ВСУ попали в окружение, и их отступление проходит по простреливаемым дорогам. Эксперт назвал ключевые ошибки ВСУ при обороне Курахово, включая недооценку сил противника и слабую координацию действий.

В Раде рассказали, что власти в Киеве намерены объяснить украинцам сдачу Курахово стратегической необходимостью и перегруппировкой сил.