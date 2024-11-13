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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Коментарии (11)
    12 ноября 2024, 17:59 • Новости дня
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    Военкор рассказал об успешном использовании Starlink российскими военными
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что способствует улучшению разведки и отслеживанию планов противника, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Коц рассказал изданию «Военное дело» о том, как российские военные в зоне спецоперации на Украине используют спутниковую связь Starlink. По его словам, данное решение позволило значительно улучшить уровень разведки и возможности отслеживания передвижений противника, отмечает корреспондент.

    «Старлинком» в войсках активно пользуются в зоне спецоперации на Украине. Через эту спутниковую сеть военные осуществляют трансляции на различные пункты управления и передают изображения с разведывательных беспилотных летательных аппаратов», – сообщил Коц.

    Коц подчеркнул, что использование технологий Starlink способствует повышению эффективности ведения боевых действий и позволяет более оперативно реагировать на изменения в обстановке на передовой. Он также отметил, что за счет таких технологий удается быстрее принимать решения и управлять войсками.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине западные терминалы Starlink.

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    13 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово

    Российские силы продвинулись у Курахова, угрожая окружить подразделения ВСУ

    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахова в Донецкой народной республике, захватив Новоселидовку и ведя активные бои в районе Дальнего, что создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы значительно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике, что создает угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины, оставшихся в городе, сообщает ТАСС. Рогов отметил, что продвижение российских войск происходит у сел Новоселидовка и Дальнее, где идут активные боевые действия.

    Такая тактика могла бы привести к окружению оставшихся в Курахове подразделений ВСУ, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России закрепились на окраинах населенного пункта Тернов в ДНР, а также выбили ВСУ с позиций у Золотаревки.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 08:50 • Новости дня
    Пушилин оценил разрушения в Угледаре

    Глава ДНР Пушилин посетил Угледар и отметил серьезные разрушения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

    Пушилин опубликовал видео из города, на котором видно, что многие здания сильно пострадали, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что в Угледаре практически невозможно найти целое здание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин сообщал о напряженной обстановке в Угледаре, а также упоминал о сложностях с эвакуацией из-за обстрелов в этом районе.

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    13 ноября 2024, 06:41 • Новости дня
    Подпольщики обесточили украинский ЗРК в Черниговской области

    Пророссийское подполье сожгло электроподстанцию и оставило без энергии ЗРК на Украине

    Tекст: Максим Попов

    В результате диверсии пророссийского подполья на электроподстанции в селе Сергеевка Черниговской области, украинский зенитно-ракетный комплекс остался без энергии за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

    Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недалеко от Сергеевки находятся советские позиции ЗРК, которые используются украинскими военными. После диверсии без электричества остался населенный пункт Полковничье, полностью занятый силами ВСУ в течение последнего года, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Лебедева, в Сергеевке на сутки осталась без света станция украинских войск связи. Это привело к тому, что в округе нет связи, а подразделения временно остались без управления. При этом Лебедев подчеркнул, что спецслужбы Украины никогда не смогут найти исполнителей этой диверсии.

    Напомним, в конце октября пророссийское подполье заявило об ударе по технике с иностранными инструкторами в Сумах.

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    13 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 85 беспилотников.

    С начала спец операции были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотников, 585 ЗРК, 19188 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    Днем ранее ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    12 ноября 2024, 23:39 • Новости дня
    Захарова обвинила Джонсона в разжигании конфликта на Украине

    Захарова обвинила Джонсона в провокациях и разжигании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила экс-премьера Бориса Джонсона в разжигании конфликта на Украине, отметив, что Британия активно вовлечена в антироссийскую деятельность, включая предоставление данных для ударов и координацию боевых операций.

    Захарова прокомментировала недавние слова Джонсона о том, что Британия может отправить войска на Украину, если избранный президент США Дональд Трамп сократит финансирование Киева. «Уступив власть, Джонсон продолжает провоцировать и разжигать – другого он не умеет и не может», – отметила Захарова в интервью «Известиям».

    По словам дипломата, Британия блокирует любые попытки найти мирное решение конфликта и открыто поддерживает антироссийские действия. В заявлении Захаровой также говорится о том, что Британия вовлечена в антироссийскую деятельность, включая соучастие в терактах, передачу данных киевскому режиму для ударов, а также координацию спецслужбами боевых и террористских акций против России.

    Напомним, в начале сентября Захарова заявила, что Великобритания ради собственной выгоды «опускает» ЕС и стравливает постсоветское пространство.

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    12 ноября 2024, 23:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили три дрона над Курской и Брянской областями

    Российская система ПВО уничтожила три беспилотника над Курской и Брянской областями

    Tекст: Максим Попов

    Российская противовоздушная оборона уничтожила над Курской и Брянской областями три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

    По информации военного ведомства, беспилотники самолетного типа атаковали российские регионы с 20:00 до 21:50 мск, передает ТАСС.

    Два украинских дрона были ликвидированы над территорией Брянской области, а еще один – над Курской областью, отметил представитель командования.

    До этого силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам гражданской инфраструктуры.

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    12 ноября 2024, 21:06 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила 13 украинских БПЛА над Белгородом и Брянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО уничтожили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями, предотвратив атаки по объектам на территории России.

    Как сообщает ТАСС, российская противовоздушная оборона успешно нейтрализовала тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов за два с половиной часа. Эти дроны пытались атаковать объекты на территории России.

    Министерство обороны России уточнило, что 12 ноября с 17.30 до 20.00 по московскому времени были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа. Одиннадцать из них были уничтожены над территорией Брянской области, а два – над Белгородской областью.

    Эта оперативная реакция российских сил ПВО позволила предотвратить возможный ущерб объектам на территории страны, подчеркивают в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских дронов над тремя регионами страны.

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    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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