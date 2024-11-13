Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.0 комментариев
Рогов назвал подрыв дамбы на Кураховском водохранилище терактом
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище террористическим актом.
По его словам, подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище является террористическим актом, передает ТАСС.
Рогов подчеркнул, что такие действия со стороны режима Владимира Зеленского направлены на уничтожение инфраструктуры в освобожденных городах.
По его словам, жители остаются без жилья и необходимых условий для жизни из-за разрушительных действий украинских сил.
Рогов отметил, что подобные атаки со стороны Украины происходили и раньше, с самого начала спецоперации. Он привел в пример минирование различных объектов, таких как Днепрогэс.
Ранее силовые структуры сообщили, что украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом.