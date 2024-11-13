Российские войска успешно продвинулись в восточной части Курахова

Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

Tекст: Анастасия Куликова

«В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.