Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.0 комментариев
Массовое отравление детей произошло в школе Новочебоксарска
В Новочебоксарске 20 человек отравились после обеда в школьной столовой, трое госпитализированы
В Новочебоксарске после обеда в школьной столовой с симптомами отравления к врачам обратились 20 человек, включая 19 детей, трое из которых были госпитализированы.
В Новочебоксарске, после обеда в школьной столовой, медицинская помощь понадобилась 20 людям, среди которых 19 детей, сообщает РИА «Новости». Трое детей были госпитализированы с симптомами средней тяжести, остальным назначено амбулаторное лечение. Все пострадавшие находятся под контролем участковых педиатров, их жизням ничего не угрожает.
Инцидент произошел в школе №4, что вызвало необходимость перевода образовательного процесса на дистанционный режим.
Глава Чувашии взял ситуацию под личный контроль и поручил министерству образования республики, администрации Новочебоксарска и управлению Роспотребнадзора провести необходимые мероприятия для установления причин отравления.
Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого будут взяты пробы продуктов и смывы дезинфицирующих средств.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после массового отравления в кафе DiNa Pizza в Новотроицке в Оренбургской области.
В Петропавловске-Камчатском в яичной смеси, используемой для изготовления блинов, обнаружили сальмонеллу, что стало причиной массового отравления школьников города Елизово.
В Москве задержали гендиректора компании по поставке еды после того, как в социальном центре от пищевого отравления пострадал 31 человек.