Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Поставщик еды задержан после массового отравления в московском соццентре
Задержан поставщик еды после массового отравления в соццентре Москвы
В Москве задержан генеральный директор компании по поставке еды после того, как в социальном центре от пищевого отравления пострадал 31 человек, а в рамках уголовного дела признаны потерпевшими 50 человек.
Следователи задержали генерального директора частной организации, занимавшейся приготовлением и поставкой еды в социальный центр Москвы, сообщает ТАСС. Отравление затронуло более 30 человек, а всего по делу признаны потерпевшими 50. Следователи провели необходимые следственные действия с задержанным, предъявили ему обвинение и планируют ходатайствовать о заключении под стражу.
Количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, возросло до 31 человека. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ, касающееся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В рамках расследования совместно с Роспотребнадзором по Москве проведен обыск в месте реализации продуктов питания и назначен ряд экспертиз. Одна из экспертиз направлена на контроль качества продукции, чтобы определить причины массового отравления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столовой социального центра в Москве произошло отравление 20 человек, по данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.