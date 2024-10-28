Бастыркин потребовал возбудить дело после массового отравления в Новотроицке

Глава СК Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту массового отравления в Новотроицке

Tекст: Вера Басилая

В Новотроицке произошло массовое отравление, в результате которого 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, включая несовершеннолетних, с диагнозом сальмонеллез. Все пострадавшие обедали в кафе DiNa Pizza.

Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Оренбургской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе проверки, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

В Роспотребнадзоре заявили, что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В кафе DiNa Pizza проведено лабораторное обследование больных и сотрудников, а работа заведения приостановлена с 24 октября, передает РИА «Новости».

Кроме того, в отношении владельца кафе составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы на рассмотрение в Новотроицкий городской суд.

Ранее на Камчатке отравились 35 человек в школе, возбуждено дело.

До этого в Якутии после отравления 30 детей в спортивной школе возбудили уголовное дело.

В Красноярском крае директор школы случайно отравил учеников на уроке химии, что стало причиной экстренного обращения в больницы.