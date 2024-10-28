Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.0 комментариев
Бастыркин потребовал возбудить дело после массового отравления в Новотроицке
Глава СК Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту массового отравления в Новотроицке
После массового отравления в кафе DiNa Pizza в Новотроицке в Оренбургской области председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело и затребовал доклад о ходе проверки, сообщили в Следственном комитете России.
В Новотроицке произошло массовое отравление, в результате которого 22 октября в городскую больницу поступили 16 местных жителей, включая несовершеннолетних, с диагнозом сальмонеллез. Все пострадавшие обедали в кафе DiNa Pizza.
Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ по Оренбургской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе проверки, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
В Роспотребнадзоре заявили, что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В кафе DiNa Pizza проведено лабораторное обследование больных и сотрудников, а работа заведения приостановлена с 24 октября, передает РИА «Новости».
Кроме того, в отношении владельца кафе составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы на рассмотрение в Новотроицкий городской суд.
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