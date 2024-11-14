Назван средний возраст материнства в России

Средний возраст матерей в России увеличился до 29 лет в 2023 году

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно проекту Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, при рождении первого ребенка возраст матерей в среднем составил 26,6 лет, что на 1,4 года больше, чем в 2013 году. Возраст матерей при рождении второго ребенка вырос до 29,8 лет, увеличившись на 0,3 года, а третьего ребенка – до 32 лет, с ростом на 0,2 года, передает ТАСС.

Доля рождений вне брака уменьшилась с 29% в 2006 году до 23% в 2013 году и оставалась на этом уровне в 2023 году. Несмотря на это, в последние годы снизился коэффициент брачности: с 8,5 на 1000 человек населения в 2013 году до 6,5 в 2023 году. Это число также ниже показателя 2006 года, который составлял 7,8 на 1000 человек, говорится в документе.

Уровень разводимости в 2023 году остался на уровне 2013 года, составляя 4,7 на 1000 человек населения. Однако этот показатель превысил значение 2006 года – 4,5 на 1000 человек населения, что указывает на стабильность этого аспекта за последние десять лет.

Напомним, Госдума приняла закон, запрещающий публичную пропаганду отказа от деторождения, известную как идеология чайлдфри. В октябре эксперты РАНХиГС спрогнозировали, что уровень рождаемости в России может вырасти к 2035 году благодаря вступлению в детородный возраст более многочисленных поколений женщин, родившихся после 2010 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей. В июле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с рождаемостью в России остается тяжелой, однако это не говорит о том, что молодые российские семьи не верят в будущее.